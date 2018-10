CEC Bank lansează o campanie promoțională destinată studenților

In perioada 15 octombrie – 30 noiembrie 2018, CEC Bank deruleaza o campanie promotionala prin care studentii inscrisi in sistemul de invatamant superior de lunga durata la o universitate acreditata pe teritoriul Romaniei beneficiaza, pe perioada derularii studiilor, de reducerea cu 100% a comisionului lunar de administrare a Pachetului Beneficiu Plus.

Pachetul Beneficiu Plus are in componenta urmatoarele produse si servicii:

Cont curent in LEI

Cont de card de debit

Serviciul CEC Bank Mobile Banking

Serviciul Internet Banking CEConline

Serviciul Info SMS CEC Bank

Serviciul Direct Debit Intrabancar

Serviciul de comert electronic securizat 3D SECURE

“Prin lansarea acestei campanii promotionale, venim in intampinarea studentilor cu un pachet generos de produse si servicii inovatoare, precum cardurile cu tehnologia contactless sau serviciul mobile banking cu autentificare digitala sau faciala. Continuam astfel actiunile de sustinere a educatiei, precum implicarea in Programul Guvernamental Investeste in tine“, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.