Clientii CEC Bank se pot autentifica in aplicatia de Mobile Banking pe baza amprentei digitale

CEC Bank continua procesul de digitalizare si pune la dispozitia clientilor mecanisme de autentificare pe baza de recunoastere a elementelor biometrice. Astfel, incepand cu data de 11.07.2018, clientii bancii se pot autentifica in aplicatia de Mobile Banking pe baza amprentei digitale stocata in smartphone-urile utilizate.

Aplicatia de Mobile Banking permite efectuarea de plati intra si interbancare in lei si valuta, plata facturilor, efectuarea schimburilor valutare, constituirea/lichidarea depozitelor si obtinerea de informatii financiare direct de pe telefonul mobil, instantaneu. O alta functionalitate moderna a aplicatiei o reprezinta plata facturilor de utilitati prin scanarea codurilor de bare cu camera telefonului mobil, facilitate disponibila pentru partenerii cu care banca a incheiat conventii de colectare. Platforma permite si localizarea prin coordonate GPS a tuturor unitatilor teritoriale si a ATM-urilor bancii, aceasta fiind integrata cu hartile disponibile pe terminalele mobile. Prin aceste facilitati, orice persoana interesata este ghidata, prin sistemele de navigatie, pana la cea mai apropiata unitate sau bancomat al bancii, cu indicarea exacta a traseului de parcurs. De asemenea, aplicatia permite achitarea tuturor tipurilor de taxe si impozite.

Transferurile interbancare realizate prin intermediul CEC Bank Mobile Banking beneficiaza de comisioane reduse cu 50% fata de tariful standard practicat in unitatile bancii, iar transferurile intrabancare sunt complet gratuite.

“Prin implementarea acestei noi facilitati in aplicatia de Mobile Banking, clientii CEC Bank se pot autentifica in mod facil si in conditii de deplina securitate. Astfel, in acord cu strategia asumata, CEC Bank continua cursa pe linia digitalizarii si imbunatatirii experientei clientului. Si nu ne oprim aici!”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.