CEC Bank si PIAROM au semnat un parteneriat pentru sustinerea antreprenorilor romani

CEC Bank si Patronatul Investitorilor Autohtoni (PIAROM) au incheiat un protocol de colaborare privind sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului din Romania, potrivit unui comunicat de presă. In baza actului, partile vor putea efectua demersuri in vederea promovarii reciproce, cu scopul sustinerii mediului de afaceri autohton.

“Prin semnarea acestui parteneriat, CEC Bank demonstreaza, o data in plus, implicarea activa in sustinerea antreprenoriatului romanesc si a initiativelor cu impact semnificativ asupra mediului economic si social“, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General al CEC Bank.

“PIAROM a afirmat si sustinut constant importanta implicarii CEC Bank in sustinerea antreprenorilor, ca premiza a consolidarii companiilor competitive, indeosebi a celor inovative. Protocolul convenit intre CEC Bank si PIAROM va permite o dinamizare a activitatii de creditare a unor proiecte viabile economic, proiecte identificate de PIAROM si propuse a fi evaluate de CEC Bank conform legilor si normelor in vigoare“, a declarat domnul Cristian Parvan, Presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM).