Clienții CEC Bank își pot alimenta conturile cu numerar prin terminalele SelfPay. Mihaela Popa, CEO: conform estimărilor noastre vom depăși un milion de tranzacții efectuate anual la stațiile de plată

CEC Bank si SelfPay, lider al pietei de terminale de tip self-service, lanseaza un nou serviciu disponibil prin statiile de plata SelfPay din unitatile Bancii – depunerea in numerar in conturile clientilor CEC Bank.

Operatiunile de depunere se pot realiza in conturile curente si conturile de card ale clientilor Bancii, in limita a 3.000 lei/tranzactie.

Utilizarea acestui serviciu este facila si permite alimentarea conturilor in timp real, depunerile fiind inregistrate in conturile clientilor imediat dupa efectuarea tranzactiilor.

“Implementarea acestei solutii de alimentare cu numerar a conturilor reprezinta un nou pas efectuat de CEC Bank pe linia digitalizarii si, implicit, a simplificarii interactiunii Client-Banca. Clientii nostri utilizeaza deja statiile de plata pentru plata facturilor de utilitati si a altor servicii oferite de SelfPay, iar conform estimarilor noastre vom depasi un milion de tranzactii efectuate anual la statiile de plata“, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

“Extinderea portofoliului de servicii disponibile la statiile de plata din unitatile CEC Bank este o etapa fireasca in transformarea statiilor de plata in casieri digitali, prietenosi ai bancii. Parteneriatul cu CEC Bank reprezinta un pas important, in linie cu strategia pe termen mediu si lung a SelfPay, de a deveni principalul furnizor de solutii integrate Self-Service pentru bancile si institutiile financiare din Romania”, a declarat domnul Adrian Badea, CEO al SelfPay.

In circa 25% din unitatile CEC Bank sunt instalate statii de plata SelfPay si se are in vedere extinderea retelei de statii de plata si a serviciilor oferite prin intermediul acestora.