CEC Bank aniverseaza Ziua Europei prin lansarea unei campanii promotionale destinate solicitantilor care acceseaza fonduri europene. Astfel, in perioada 9-31 mai 2018, companiile implicate in dezvoltarea de proiecte cu accesare de fonduri europene (IMM-uri, microintreprinderi, PFA-uri, Intreprinderi Individuale etc.), precum si beneficiarii publici pot accesa facilitati de credit de la CEC Bank, fara perceperea comisionului de analiza.

Solicitantii se pot adresa specialistilor bancii din cele 48 birouri de consiliere existente la nivelul tuturor sucursalelor judetene, unde primesc consiliere gratuita inca de la ideea de proiect, fiind informati cu privire la criteriile de eligibilitate, structurarea schemei de finantare si conditiile de garantare.

“CEC Bank continua sa finanteze proiectele eligibile care genereaza valoare adaugata semnificativa pentru obiectivele tinta destinate dezvoltarii industriei, agriculturii si infrastructurii rurale, reabilitarii infrastructurii urbane, reabilitarii retelelor de apa si canalizare, turism s.a.”, a declarat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte – Director General CEC Bank.

In ultimii 10 ani, CEC Bank a acordat peste 42.000 de facilitati pentru proiecte de investitii fonduri europene si credite punte pentru prefinantarea subventiilor acordate fermierilor din fonduri europene, valoarea totala a granturilor aferente fiind de cca.13 mld. lei. In primele patru luni ale anului 2018, banca a acordat facilitati de credit pentru accesare fonduri europene in valoare de peste 50 mil. euro, vizand indeosebi segmentul beneficiarilor privati. Din punct de vedere al domeniilor de activitate finantate, ponderea este detinuta de agricultura (25%), urmata de industrie (11%), constructii (3%), turism (3%) si altele (11%).

Facilitatile de credit acordate beneficiarilor publici reprezinta 47% din portofoliul de credite cu accesare de fonduri europene, fiind finantate cca. 400 de unitati administrativ teritoriale. Un proiect important cu accesare de fonduri europene co-finantate recent de CEC Bank apartine unui beneficiar public care a realizat investitii de infrastructura urbana dedicate celor peste 8.000 locuitori ai zonei de implementare.

Finantarile CEC Bank au fost acordate atat pentru proiecte simple, cat si pentru proiecte de anvergura din punct de vedere al complexitatii sau al importantei strategice pe plan local si national (managementul deseurilor, infrastructura de apa si canalizare, educationala, rutiera, iluminat public etc.). In medie, valoarea unui credit acordat pentru investitii cu accesare fonduri europene a fost de 2,4 mil. lei.

Mai multe detalii despre produsele CEC Bank dedicate finantarii proiectelor cu accesare de fonduri europene pot fi obtinute in orice unitate teritoriala, apeland gratuit numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro, sectiunea „Fonduri UE – Produse”.