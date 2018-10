Guvernul lansează Programului guvernamental gROwth și deschide, automat, conturi de economii copiilor. Scopul? Mai mulți bani la buget

Guvernul dă viață programul guvernamental gROwth. În primăvară, Liviu Dragnea promomitea un amplu program de țară prin care se vor crea “condiții adecvate pentru creșterea copiilor”.

Guvernul va definitiva apariția Programului guvernamental gROwth – Contul individual de economii Junior care are ca obiect introducerea unui cont special de economisire sub formă de depozit. Titularul contului poate fi orice copil care este cetățean român și are sub 18 ani. Contul se deschide pe numele copilului, automat la unitățile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinți, a altui reprezentant legal al copilului sau împuternicitului acestora.

Guvernul se pregătește să adopte o nouă Ordonanță de Urgență prin care să se înființeze programul guvernamental gROwth.

Ce este Contul Junior? Un împrumut acordat statului. Clienții statului – peste 4 milioane de copii

Trezoreria Statului va deschide conturi copiilor, iar părinții vor putea depune bani, începând din luna decembrie 2018.

Dacă în cont s-au depus într-un an mai mult de 1.200 lei, statul va veni cu o “prima anuală” de 600 lei. Mai precis, dacă la finele anului calendaristic suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 de lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă. La soldul contului se aplică o rată anuală de dobândă al cărui nivel se stabilește la 3% pe an.

Suma depusă se va putea retrage numai în anumite condiții.

Sumele pot fi retrase mai devreme în caz de cheltuieli de sănătate pentru tratarea minorului în cazul bolilor cu risc de deces ale acestuia și în cazul decesului. Dobânda se calculează și se plătește numai când titularul contului împlinește vârsta de 18 ani prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Mai exact, guvernul caută să atragă bani de la populație, pe termen cât mai lung, fără costuri. Acestea vor exista abia la închiderea contului, când copilul va împlinii vârsta de 18 ani.

Liviu Dragnea gROwth” – viziunea PSD asupra viitorului României

“GROWTH este ceva la care ma gandesc de mult. I l-am prezentat pentru prima dată în 2009 lui Mircea Geoana, însă nu a câștigat alegerile și nu am putut să il punem în practică.

Este de fapt un program care cuprinde si legifereaza ce trebuie sa faca statul pentru fiecare roman din momentul in care se naste si pana la sfarsitul vietii.

Proiectul pe care îl propun astăzi are în vedere crearea unor condiții adecvate pentru creșterea copiilor celor care muncesc.

Proiectul gROwth: crearea unor condiții adecvate pentru creșterea copilului, grădinițe cu program prelungit, after-school în toate școlile din România si nu numai”, sunt cateva dintre promisiunile facute publice in martie 2018.