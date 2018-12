Asaltul asupra băncilor s-a încheiat. Parlamentul a adoptat toate legile senatorului Zaniel Zamfir

Camera Deputatilor a aprobat prin vot final pachetul de legi enuntate de senatorul Daniel Zamfir prin care sunt plafonate dobânzile la credite, sunt limitate sumele ce pot fi recuperate din creanțe și este eliminat caracterul de titlu executor al contractelor de credit, inclusiv la leasing.

A trecut de Parlament atât legea care elimină caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit încheiate între persoanele fizice consumatori și bănci, inclusiv pentru contractele de leasing, legea care limitează suma pe care societățile de recuperare a creditelor o pot solicita debitorilor, precum și cea care plafonează dobânda legală remuneratorie și penalizatoare.

Legea adoptata prevede ca dobânda maximă la creditele ipotecare să nu poată depăși de 2.5 ori dobânda cheie a BNR, iar cea pentru creditele de consum să fie de maxim 18%.

Ce alte masuri se regasesc in lege:

Prin noua legislatie este eliminat titlul executoriu din contractele de credit, deci băncile vor trebui să cheme clientul în instanță. Penalitățile și alte obligații de plată nu vor putea depăși 50% din suma restantă la rezilierea unui contract de credit.

Potrivit proiectului votat miercuri, cei care au luat bunuri în leasing le vor putea aduce înapoi firmei după neplata a două rate, plătind doar sumele restante şi penalităţi de cel mult 50% din aceste sume. Debitorii nu vor mai putea fi obligaţi la plata altor datorii, aşa cum se întâmplă acum şi, în plus, executarea lor nu va mai putea fi făcută decât după o decizie a judecătorului.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege referitor la dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, stabilind că dobânda efectivă anuală nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an în cazul creditelor de consum sub 15.000 lei şi de 40% pe an în cazul celor cu o valoare mai mare de 15.000 lei.

Deputaţii au adoptat, în acest sens, proiectul de lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.

Astfel, proiectul prevede completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 cu două noi articole, prin care se stabilesc regimul dobânzilor penalizatoare în raporturile juridice dintre consumatori şi profesionişti, inclusiv comercianţi, precum şi faptul că dobânda convenţională – atât cea remuneratorie, cât şi cea penalizatoare – nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% pe an. Iniţiativa prevede că această măsură se aplică şi contractelor aflate în derulare.

Conform celor adoptate de deputaţi, “dobânda efectivă anuală (…) nu poate depăşi: a) cu mai mult de 3 puncte procentuale, în cazul creditelor ipotecare sau imobiliare, astfel cum sunt acestea definite de Legea nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare; creditul ipotecar sau imobiliar se defineşte ca fiind orice credit contractat de consumatori pe o perioadă mai mare de 10 ani, garantat cu ipotecă asupra imobilului cumpărat, construit, reabilitat, extins sau consolidat, ori cu un alt imobil, proprietatea debitorului sau a unui terţ garant; b) 50% pe an, în cazul creditelor de consum având o valoare mai mică sau egală cu 15.000 RON şi, respectiv, 40% pe an, în cazul creditelor de consum având o valoare mai mare de 15.000 RON; pentru evitarea oricărei confuzii, este credit de consum orice credit contractat de consumatori care nu îndeplineşte criteriile pentru a fi considerat credit ipotecar sau imobiliar, în sensul lit.a)”.

Camera Deputaţilor este for decizional pentru acest proiect.

