KIWI FINANCE: Creditele ipotecare intermediate in primul trimestrul au crescut cu 50%.

KIWI Finance a intermediat, in primul trimestru al acestui an, credite in suma totala de 142 milioane lei in crestere cu 39% fata de aceeasi perioada a anuluiui trecut.

Cea mai mare crestere o au creditele ipotecare. Astfel, au fost finalizate 451 dosare de credit cu un volum de 110 milioane de lei ceea ce reprezinta 50% crestere fata de trimestrul I 2017

“Cererea solvabila de credite ipotecare a continuat sa creasca si in primul trimestru al acestui an. Efervescenta proiectelor noi de pe piata imobiliara, desi inca mult sub necesarul de locuinte noi, a alimentat cresterea tranzactiilor prin credite ipotecare pana la cel mai mare nivel din ultimii 9 ani. Cresterea preturilor imobilelor, in special in zonele premium au dus la o crestere cu 12% a creditului mediu fata de anul trecut.

Pentru perioada urmatoare s-ar putea sa vedem o usoara crestere a dobanzilor medii, dar chiar si asa ofertele bancilor continua sa fie la un nivel aliniat cu veniturile pe de o parte si cu piata imobiliara pe de alta parte. Astfel, in opinia mea acest trend va continua pana la finalul acestui an cu o cerere pe crestere atat pentru creditele ipotecare cat si pentru cele de constructii sau de nevoi personale ” a declarat Anca Bidian CEO Kiwi Finance.

KIWI FINANCE a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 13,25 milioane lei, mai mare cu 21% comparativ cu anul anterior si un volum de credite intermediate de 562 milioane lei, cu 27% mai mare fata de 2016. De la infiintarea companiei pana la sfarsitul anului trecut, valoarea creditelor intermediate a depasit pragul de 1 miliard de euro.

KIWI Finance implineste anul acesta 15 ani de activitate pe piata brokerajului de credite din Romania.