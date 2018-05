DOSAR. Băncile investesc anual milioane de euro pentru proiecte de responsabilitate socială. Țintele: educația financiară, arta, sportul și copiii defavorizați!

Băncile locale investesc bugete ce depășesc, în unele cazuri, două milioane de euro, anual, în campaniile de responsabilitate socială. Cei mai mulți actori din sistemul bancar se concentrează pe activități de educație financiară adresate elevilor și studenților, dar și adulților care se află în dificultate financiară. De asemenea, an de an, creditorii au susținut cele mai mari evenimente culturale din țară, fie că vorbim de Festivalul George Enescu sau de Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Dincolo de aceste note comune, fiecare bancă și-a îndreptat însă atenția către un anumit segment social pe care dorește să îl dezvolte, potrivit informațiilor furnizate Revistei BankingNews de responsabilii din cadrul băncilor. Beneficiarii tuturor acestor proiecte sunt, în cazul fiecărei bănci, mii sau zeci de mii de tineri și adulți care aduc plus valoare mediului de business sau mediului artistic, precum și tineri care fac parte din categoriile defavorizate. Majoritatea băncilor implică propriile echipe atât în organizarea cursurilor de educație financiară, cât și în acțiuni de colectare de fonduri.

Țintele campaniilor de CSR ale băncilor sunt, pe de o parte, arta, fie că vorbim de evenimente artistice consacrate sau de proiecte artistice noi, noile inițiative care aduc valoare adăugată în mediul de business, dar și categoriile defavorizate, către care se îndreaptă anual bugete de sute de mii de euro. Fiecare bancă a pus însă accentul pe finanțarea anumitor domenii, pe care le-au susținut prin programe multianuale.

Astfel, în ultimii ani, Garanti Bank a pus accentul pe campaniile de protejare a mediului, potrivit Virginiei Oțel, Communication Leader, Garanti Group Romania. În 2010, banca a demarat un parteneriat cu World Wide Fund for Nature România (WWF) lansând WWF Bonus Card, primul card de afinitate eco din România. Prin intermediul cardului, Garanti Bank redirecționează 0,3% din valoarea totală a tranzacțiilor efectuate de posesori, către proiectele locale ale WWF. Tot din 2010, și tot în domeniul protecției mediului, banca susține proiectul „Recicleta” al Asociației Viitor Plus, primul proiect neutru în carbon dezvoltat cu scopul de a colecta și recicla deșeurile de hârtie din clădirile de birouri. Pirn intermediul altor proiecte, banca ajută mediul de afaceri local și încearcă să faciliteze accesul la instrumente de educație financiară.

Anul trecut, Bancpost a lansat un proiect de promovare a Patrimoniului Mondial UNESCO din România, în școli, potrivit Aurei Toma, director executiv marketing și comunicare Bancpost. Concret, „banca a promovat în școli obiectivele patrimoniului cultural românesc, tradițiile și obiceiurile autentice, incluse în Patrimoniul UNESCO, prin intermediul unei caravane care a vizitat, în perioada octombrie – noiembrie 2017, peste 10 școli din București. Peste 5.000 de copii au luat parte la atelierele teoretice și practice”, a declarat Aura Toma. Banca sprijină, de asemenea, tinerii artiști care fac parte din Camerata Regală, contribuind la organizarea a peste 20 de concerte.

BCR a pus acentul pe programele de educație financiară dar și pe pregătirea tinerilor olimpici. Anul trecut, principalele programe derulate de bancă au fost Școala de Bani, Școala de bani pe roți, Bursa Binelui, Hai la Olimpiadă, Capitala Tineretului din România și Summer Job în BCR. Punctând detaliile programelor de educație financiară, ce îi au ca beneficiari atât pe elevi cât și pe adulți, Claudia Oprescu, expert relații comunitare în cadrul BCR, a menționat că „materialele de curs au fost dezvoltate special pentru acest proiect şi sunt bazate pe principii de educaţie financiară testate la nivel internaţional. Ele sunt total non-comerciale – nu fac referire la niciun produs sau serviciu BCR”. Din 2014, banca este implicată și în programele de susținere a tinerilor care participă la olimpiade.

În cazul BRD, campaniile de responsabilitate socială vizează în special domeniul tehnologiei și inovaţiei, evenimente unde „se pune accentul pe pregătirea noii generații de specialiști în domeniul IT și tehnologie și antreprenori”, și care au în România zeci de mii de beneficiari, în special în rândul elevilor și studenților, explică Flavia Popa, secretar general al BRD. Una dintre inițiativele din zona tehnologiei este BRD First Tech Challenge, cel mai mare campionat de robotică din România, cu participanți din România și din străinătate, ce se va derula și anul acesta în luna martie. Banca sprijină însă prin proiecte Greenfield și noii creatori din domeniul artistic.

În 2017, ca și în ultimii trei ani, ING Bank a susținut proiecte din ariile educație financiară, antreprenoriat și dezvoltare urbană, potrivit lui Cătălin Vasile, membru în echipa de CSR a băncii.

Educația financiară, arta și copiii defavorizați, notele comune ale proiectelor de CSR

Aproape fiecare bancă a inclus în campaniile de CSR proiecte de educație financiară dedicate copiilor sau adulților, dar și campanii dedicate categoriilor defavorizate. Astfel, BCR derulează de câțiva ani cea mai amplă campanie de educație financiară, ce implică proiecte dedicate atât copiilor, cât și adulților care simt nevoia să imbunătățească situația bugetului personal. ING Bank a lansat un proiect de educație financiară dedicat adulților care se confruntă cu dificultăți în această zonă. BRD sprijină educația financiară în școli, printr-un proiect în care copiii învață despre bani, iar Unicredit Bank pune accent pe educația financiară ce are ca target antreprenorii la început de drum.

Totodată, prin campaniile de CSR, Bancpost a sprijinit peste 3.000 de copii instituționalizați, în timp ce BRD organizează an de an campanii de colectare de fonduri ce sunt donate Fundației Hope and Homes for Children pentru proiecte de educație destinate copiilor aflați în dificultate.

De asemenea, multe bănci de top din România sponsorizează cele mai mari evenimente culturale de la noi: Festivalul George Enescu și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Astfel, UniCredit Bank este unul din sponsorii importanți ai Festivalului de Teatru de la Sibiu, ca și BRD și Raiffeisen Bank, care sprijină an de an acest eveniment. Raifeisen Bank este, totodată, un sponsor tradițional al Festivalului George Enescu.

Angajații băncilor, implicați în campaniile de responsabilitate socială

Instituțiile de credit și-au implicat angajații în proiectele de responsabilitate socială, în special în zona de educație financiară. Peste 1.000 de angajați ai BCR au fost pregătiți pentru a ține cursuri despre bugetul personal copiilor, dar și adulților care vor să își gestioneze mai bine veniturile.

UniCredit Bank organizează cursuri de mentorat cu antreprenorii aflați la început de drum, cu ajutorul a 70% din membrii departamentului de retail dar și a 5 membri din board-ul de conducere (CEO, Deputy CEO, President of Supervisory Board, CFO & Head of Retail).

De asemenea, BRD implică angajații în proiectele de educație financiară. Aceștia fac totodată donații pentru copiii defavorizați. Bancpost a pregătit 50 de angajați pentru a ține cursuri de educație financiară copiilor.

O piață de milioane de euro

An de an, piața campaniilor de responsabilitate socială derulate de bănci s-ar situa în jurul a 10 milioane de euro, cele mai mari bănci investind circa 2 milioane de euro, anual, în această direcție, potrivit datelor fuznizate de instituțiile de credit Revistei BankingNews. Anul trecut, BRD și Raiffeisen Bank au investit aproximativ 2 milioane de euro în timp ce bugetul de CSR al ING Bank a depășit 1 milion de euro. În perioada 2011-2017, bugetul de CSR al Raiffeisen Bank a urcat la 9 milioane de euro, iar în ultimii cinci ani ING Bank a investit 4,8 milioane de euro în responsabilitate socială. Băncile au făcut publice și bugetele alocate per proiect, specificând sumele virate spre categoriile sociale defavorizate.

Un studiu realizat recent de Asociația Română a Băncilor în colaborare cu PricewaterhouseCooper’s relevă că, din cele 36 de bănci care activează pe piața locală, 13 prezintă pe site-urile proprii secțiuni dedicate activităților de responsabilitate socială. Potrivit acestor informații, în ultimii cinci ani băncile au direcționat sute de mii de euro către categoriile defavorizate. BCR a atras prin intermediul inițiativei Bursa Binelui peste 250.000 de euro prin donații individuale și ale băncii. ING Bank a atras peste 200.000 de euro, bani ce au fost virați către SOS Satele Copiilor. Prin același gen de acțiuni, BRD a contribuit cu 200.000 de euro la fundația Hope an Homes for Children.

Bugetele dedicate acțiunilor de responsabilitate socială sunt în ușoară creștere de la an la an, potrivit datelor furnizate de reprezentanții bancari. Spre deosebite de alte domenii, cel al responsabilității sociale beneficiază de o legislație favorabilă, care permite redirecționarea unui procent consistent din impozitul pe profit către astfel de acțiuni, ne-au mai declarat bancherii.