Daniela Udrea, Alpha Bank: Cardurile business sunt utilizate cu precădere în afara țării în deplasările angajaţilor

„În 2018, Alpha Bank a decis să își diversifice portofoliul de produse prin lansarea Alpha MasterCard Professional, singurul card de business adresat profesiilor liberale. Am sesizat o utilizare prioritară a cardului business în afara țării”, a spus Daniela Udrea, director Direcția emitere carduri, Alpha Bank, în cadrul celei de-a V-a ediții a Conferinței „Eu plătesc cu cardul”, organizată de publicația online www.bankingnews.ro.

În ceea ce privește evoluția pieței cardurilor, aceasta a fost „pozitivă, observându-se o creștere mai alertă la plata la comercianți decât la ATM. Există în continuare un potențial privind creșterea plăților la comercianți, în condițiile în care doar 12% din totalul plăților sunt realizate cu cardul. Încercăm să îi determinăm pe clienți să meargă tot mai des la POS”, a mai spus Daniela Udrea.

Directorul Alpha Bank a precizat că, pe segmentul carduri de credit, la nivelul pieței „s-a văzut o scădere a portofliului, din cauza proceselor de cleaning, și a unor bănci care au ieșit din piață, iar în procesul de migrare a cardurilor către instituția care a făcut achiziția numărul de carduri s-a consolidat”.

În cazul Alpha Bank, 2017 a fost cel mai bun an din ultimii trei. „În plus, sub impactul reglementărilor EBA, sunt sigură că se vor vedea efecte pozitive. Va crește efectul calitativ, oamenii vor fi mai bine monitorizați. Efectele vor duce la o utilizare în creștere a cardului de credit”, a punctat directorul băncii.

Ca și celelalte bănci locale, creditorul elen lucrează la alinirea cu prevederile PSD2, a mai spus Daniela Udrea.

În ce privește propunerea privind plafonarea dobânzilor, banca „se uită cu atenție la potențiala diminuare de venituri, dar e prematur să ne pronunțăm, mai ales că dobânzile sunt principala sursă de venit. Focusul va fi pe activarea cardurilor inactive și fidelizarea clienților”, a mai spus directorul Alpha Bank.

Conferința ”EU plătesc cu cardul” este un proiect dezvoltat de publicația online www.bankingnews.ro cu susținerea Asociației Române a Băncilor şi Asociaţiei de Plăţi Electronice din România, în calitate de Parteneri Instituţionali, BCR, Banca Transilvania și Alpha Bank – Parteneri Principali, Raiffeisen Bank – Partener, cărora le mulțumim, pe această cale, pentru implicare.