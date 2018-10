De Ziua Europeană a Microfinanţării, Patria Credit oferă credite cu zero comision de acordare

În fiecare an, Patria Credit IFN SA, instituţie tradițional dedicată creditării producătorilor agricoli și micilor antreprenori din mediul rural, sărbătorește în data de 20 octombrie Ziua Europeană a Microfinanţării. Pentru a marca acest eveniment, anul acesta Patria Credit lansează o ofertă specială pentru toți cei interesați şi acordă credite cu zero comision de acordare pentru toate solicitările de finanțare primite în perioada 18 – 23 octombrie 2018.

“În cei peste 15 ani de experienţă în domeniul microfinanţării am întâlnit o mulţime de producători agricoli extrem de gospodari, care fac lucrurile să se mişte în comuniţăţile lor și fără de care nu am avea produse locale în piețe și magazine. Oferta lansată de noi astăzi este dedicată lor, celor care ştiu că prin muncă rezultatele nu întârzie să apară. Acelaşi entuziasm şi dorinţă de dezvoltare le-am întâlnit și la partenerii francizelor Patria Credit, care vor oferi de asemenea credite fără comision de acordare cu ocazia Zilei Microfinanțării. Ne bucurăm să facem parte din avangarda microfinanțării europene și să fim promotori ai acestei “mişcări”, i-am spune noi, prin care urmărim incluziunea economică și financiară a cât mai multor români.”, a declarat Raluca Andreica, director general Patria Credit.

Parte a European Microfinance Network, Patria Credit IFN SA oferă în România credite flexibile, făra avans, fără garanţii și ușor de accesat pentru investiții, capital de lucru și mixt pentru legumicultură, pomicultură, apicultură, zootehnie, cereale și nu numai, fiind alături atât de producătorii agricoli cât şi de micii întreprinzători locali. Totodată, în 2018, instituţia financiară a lansat la nivel naţional programul de micro-francize Patria Credit, din care fac parte deja 4 unităţi partener deschise in Vânju Mare, Gurahonţ, Paleu şi Baia. Noi puncte de franciză sunt preconizate a fi deschise în lunile următoare.

Oferta ZERO comision de acordare este disponibilă în toate unităţile Patria Credit, precum şi cele de tip franciză, în perioada 18 – 23 octombrie 2018, telefonic la numărul 0800 872 874 (telefon gratuit apelabil din orice reţea naţională) sau prin solicitare on-line pe https://www.patriacredit.ro/promotii/ziua-microfinantarii