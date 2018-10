Compania romaneasca Druid a castigat doua premii acordate de un juriu extern format din executivi de la GE Digital, ExxonMobil, Orange si Optum in cadrul evenimentului UiPathForward EMEA

Organizat la Londra de catre UiPath, pe 29 si 30 Octombrie, evenimentul UiPathForward EMEA se afla la cea de a doua editie si reuneste specialisti din intreaga lume, implicati in Robotic Process Automation (RPA).

Intr-o competitie cu 1000 de participanti, proiectul “Chatbot-RPA Integration” realizat de catre compania romaneasca Druid a fost apreciat de catre un juriu extern format din executivi de la GE Digital, ExxonMobil, Orange si Optum cu Premiul 2 la Global Hackaton si Premiul “Best Connector”.

Aceasta recunoastere este inca o dovada ca IT-ul romanesc este capabil sa fie in primele randuri ale inovarii tehnologice. Specialistii Druid, prin intermediul integrarii chatbot-RPA inscrise in hackatonul global PowerUpAutomation sustinut de UiPath, au creat capacitati conversationale pentru robotii UiPath, respectiv au adaugat servicii cognitive chatbot-ilor Druid, totul intr-un parcurs automat, fara interventie umana.

Dragos Metea, Directorul General Druid, a oferit detalii despre proiect cu ocazia festivitatii de decernare a premiilor: “in cadrul integrarii chatbot-RPA inscrise in hackatonul global PowerUpAutomation, conversatiile sunt configurate cu Conversation Designer in platforma Druid. Codul nu este necesar, discutiile cu chatbot-ii sunt posibile in paginile Intranet, pe pagini dedicate chatbot-ilor, pe Skype for Business, pe Skype, Slack sau in Facebook. Echipa noastra a dezvoltat proiectul in pachete pre-configurate, solutii complete cu setari chatbot si RPA pentru domenii ca Resurse Umane, Financiar, Suport Clienti, Vanzari, Managementul Contractelor, sau Management de Proiecte. Scopul eforturilor Druid este unul singur: cresterea productivitatii angajatilor firmelor client prin automatizarea proceselor repetitive”.

Mai mult, Dragos Metea si-a exprimat satisfactia pentru recunoasterea primita din partea juriului si a adaugat ca “solutia Druid s-a potrivit perfect in cadrul general al hackatonului global PowerUpAutomation organizat de UiPath, o platforma in care pasionatii de automatizare au avut ocazia sa creeze componente reutilizabile open source cu UiPath Studio”.