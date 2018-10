CEC Bank lanseaza Depozitul cu rata fixa a dobanzii, in lei, pe 36 luni

CEC Bank lanseaza un nou produs de economisire pentru persoane fizice – Depozitul cu rata fixa a dobanzii, in lei, pe termen de 36 luni. Dobanda bonificata este de 3% p.a., iar sumele sunt garantate, conform legii, de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.

Depozitul poate fi constituit atat prin intermediul celor peste 1.000 de unitati teritoriale (din care aproximativ 500 sunt in mediul rural), cat si prin solutiile digitale ale Bancii – CEC Bank Mobile Banking, Internet Banking CEConline sau Phone Banking TeleCEC.

Oferta CEC Bank pe segmentul depozitelor la termen pentru persoane fizice cuprinde o gama variata de maturitati, de la o luna la 36 de luni, cu posibilitatea de capitalizare a dobanzii sau de virare la scadenta in contul curent. Dobanzile bonificate sunt de 1% p.a. in cazul depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii in lei constituite pe 6 luni, 1,5% p.a. in cazul celor constituite pe 12 luni si 2,25% p.a. in cazul celor constituite pe 24 luni.

“Prin lansarea acestui nou produs de economisire, precum si prin majorarea dobanzilor pentru depozitele la termen din oferta actuala, CEC Bank are in vedere atat fidelizarea clientilor existenti, cat si atragerea de noi clienti, cu solutii potrivite pentru gestionarea optima a disponibilitatilor banesti”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank, interimar.