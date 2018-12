APPE a lansat manualul de educatie financiara pentru gimnaziu. Ligia Golosoiu: Obiectivul nostru este ca, in urmatorii cinci ani, sa depasim 1.000.000 de elevi care studiaza educatia financiara

Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE) si Liceul teoretic Marin Preda, cu sprijinul Alpha Bank Romania si FinZoom.ro au organizat in data de 12 decembrie 2018, la Liceul Marin Preda din Bucuresti, un eveniment pentru a marca, in an centenar, lansarea cartii de Educatie financiara pentru gimnaziu.

Evenimentul a avut ca obiectiv prezentarea proiectului national de educatie financiara inceput in anul scolar 2013-2014 si a continutului manualului pe care elevii il vor avea la orele de curs incepand din al doilea semestru al acestui an scolar.

Manualul este impartit in noua capitole care trateaza teme diverse, pornind de la istoria banilor, formele si caracteristicile acestora, nevoi, dorinte, buget personal, economisire si ajungand chiar si la informatii despre protectia consumatorului.

“In cei sase ani de activitate, 409.100 de elevi si profesori au beneficiat de optionalul de Educatie financiara, numar care poate fi multiplicat cu 2, 3 sau 4 parinti/bunici/frati. Obiectivul nostru este ca, in urmatorii cinci ani, sa depasim 1.000.000 de elevi care invata educatie financiara la scoala. Am mai facut inca un pas pentru a fi mai aproape de formarea unor tineri cu un comportament financiar responsabil, prin lansarea manualului de Educatie Financiara pentru Gimnaziu” se arat intr-un comunicat de presa.

Cartile de educatie financiara au fost realizate gradual, de la simplu la complex. Manualele promovate si concepute de APPE se pot studia inca de la gradinita si dupa ziua de ieri, pana la gimnaziu, fiind baza educatiei financiare pentru viitor.

“Mi-am dorit foarte mult ca Educatia Financiara sa fie o materie optionala sau predata interdisciplinar/utilizand metoda integrata. Aceasta are rolul sa ii invete pe copii cum sa se dezvolte in viata de zi cu zi si sa formeze niste tineri care pot fi independenti financiar, care stiu ce inseamna bugetul personal, cum sa cheltuiasca responsabil putinii bani de care dispun, cum sa economiseasca, sa investeasca sau sa devina generosi. In opinia mea, manualele de educatie financiara reprezinta o baza, o temelie a educatiei financiare din Romania si, in acest fel, elevii vor putea acumula noi cunostinte in domeniu si vor fi in masura sa ia decizii responsabile cu privire la bugetul personal. Vor deveni mai chibzuiti/responsabili si respectuosi fata de munca parintilor, fata de bani, de persoane si chiar de institutii”, a declarat Ligia Georgescu – Golosoiu, Presedintele APPE.

„Educatia financiara este inovatie in educatie chiar prin cartile scrise, pentru ca nu am vazut carti de educatie financira scrise in Romania si prin metodele de predare inovative”, a declarat prof. Cristiana Mateiciuc – Inspector ISMB.