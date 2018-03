Fundația Dreptul la Educație a participat în premieră la Global Money Week. László Diósi, OTP Bank: o societate responsabilă pornește de la o educație financiară temeinică

Fundația Dreptul la Educație a participat în premieră la Global Money Week (GMW), cu un program desfășurat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), la OK Center. Acesta este primul eveniment de amploare din industria financiară desfășurat în OK Center, la 5 luni de la lansarea centrului de educație financiară.

În săptămâna 12-16 martie, trainerii Fundației Dreptul la Educație au susținut cursuri interactive de educație financiară pentru 160 de elevi de la 9 școli din București (68 elevi de școală generală, respectiv 92 de liceeni) și 120 de copii din Deva (64 de școală generală, alături de 56 de elevi ai Liceului Teoretic “Téglas Gábor”), cu ocazia Global Money Week (GMW).

Derulată sub egida Child & Youth Finance International (CYFI), una dintre cele mai importante organizații mondiale care promovează educația și responsabilitatea financiară în peste 140 de țări, GMW este o campanie anuală construită cu scopul de a inspira și învăța tânăra generație despre gestionarea banilor, mijloacele de trai și spiritul antreprenorial.

Trainerii de la OK Center au avut obiectivul de a le oferi celor 280 de elevi cu care au interacționat o experiență plăcută de educație non-formală în domeniul financiar. Reacțiile cursanților au fost îmbucurătoare, majoritatea arătându-se încântați de ”atmosfera confortabilă, faptul că totul a fost interactiv și trainerii foarte prietenoși”, de faptul că ”activitățile interactive au fost de ajutor pentru a înțelege anumiți termeni specifici”, concluzionând că ” educația financiară este mai importantă acum, după ce am participat la acest curs”.

Sub sloganul „Money Matters Matter”, elevii de școală generală și liceu au învaţat, într-un cadru interactiv și dinamic, diferite concepte financiare în funcţie de vârstă: gestionarea bugetului personal, corelarea riscului unei investiții cu randamentul financiar, formarea de competențe pentru un consum responsabil, noţiuni despre produsele financiare existente pe piața bancară.

„Cel mai sigur și sustenabil mod de a asigura evoluția – personală, profesională și, mai departe, socială – este investiția în educație. Este suficient să ne ghidăm după exemplele oferite de națiunile de succes ale lumii, ca să ne convingem că o societate responsabilă pornește de la o educație financiară temeinică. Aceasta este misiunea asumată de Fundația Dreptul la Educație încă din 2014 și ne bucură faptul că la 5 luni de la lansarea OK Center, spațiul găzduiește programe de educație și incluziune financiară esențiale, într-o manieră accesibilă, cu parteneri redutabili și rezultate excelente”, a declarat László Diósi, Președinte al Fundației Dreptul la Educație și CEO OTP Bank România.

„Educația financiară timpurie este fundamentală pentru formarea viitorilor consumatori de servicii financiare non-bancare. Dezvoltarea personală a fiecărui tânăr în acest domeniu influențează în perspectivă dezvoltarea piețelor în ansamblu. Ne vom asuma în continuare un rol activ în realizarea și promovarea programelor și proiectelor educaționale, care fac posibilă asimilarea de informații și noțiuni noi ce vor conduce la o mai bună înțelegere a mecanismelor și conceptelor financiare”, a declarat Președintele ASF, Leonardo Badea.

Toate modulele, atât cele dedicate elevilor de liceu, cât și celor de școală generală, au avut acelaşi obiectiv: traducerea unor concepte financiare, aparent abstracte, prin metodologia Edutainment și metode de învățare complementare: munca în echipă, planificarea pe termen lung și asumarea riscului.

OTP Bank România, subsidiară a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrală şi de Est, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare.

OTP Bank este a 9-a cea mai sigură bancă din Europa Centrală și de Est în 2017, conform Global Finance. OTP Group oferă servicii universale de înaltă calitate pentru aproximativ 15 milioane de clienți în 9 țări, printr-o rețea de aproximativ 1.400 de unități, rețea de ATM-uri și servicii electronice avansate. OTP Bank este cel mai mare furnizor de servicii financiare în Ungaria și un jucător foarte important pe piața financiară din Europa Centrală și de Est.

Fundaţia Dreptul la Educaţie susţine şi promovează dezvoltarea aptitudinilor financiare, economice şi manageriale în rândul elevilor cu vârste cuprinse între 10 şi 18 ani şi oferă tinerilor instrumente psihologice pentru planificarea conştientă a carierei. În parteneriat cu instituții de învățământ și alte ONG-uri din România, Fundația a implicat, în cei peste 4 ani de activitate, peste 4.500 de elevi din 72 de școli din țară.

OK Center este primul centru de educație financiară nonformală din România, inaugurat în octombrie 2017. Spațiul de 1200 mp este dedicat celor care doresc să își actualizeze cunoștințele din domeniul financiar prin metode inedite. OK Center găzduieste sesiuni de training și învățare, precum și evenimente și activități de voluntariat. În 2017, OK Center din Ungaria a obținut calificativul Michelin în materie de educație.