Erste Group anuntă un profit net 1,23 miliarde de euro, în crestere cu 24,4%. Ce riscuri identifică ERSTE pentru anul viitor

Rezultatele Erste Group in primele noua luni din 2018 arată un profitul net 1,23 miliarde de euro (+24,4% an la an), pe fondul majorarii veniturilor.

„Suntem multumiti ca performanta operationala solida si profitul net din primele noua luni ale acestui an au fost determinate de o serie de evolutii sanatoase: toate pietele in care activam se bucura de o crestere economica robusta; am inregistrat rezultate foarte bune in activitatea de creditare a companiilor si a persoanelor fizice, dar si in atragerea de depozite, majorandu-ne portofoliul total de credite (+ 6,3% de la inceputul anului) si volumul de depozite (+ 5,9% de la inceputul anului). In plus, ne-am intensificat oferta de servicii digitale si am imbunatatit experienta clientilor cu ajutorul lui George, platforma noastra digitala paneuropeana utilizata de peste 3 milioane de clienti din 4 piete.

Tarile din regiunea ECE se bucura in prezent de un context economic foarte bun, astfel ca rata creditelor neperformante a continuat sa scada la 3,5%. Gradul de acoperire a creditelor neperformante ramane ridicat, la 70,7%. Pe de alta parte, costurile de risc sunt incredibil de mici si ar trebui sa le tratam ca un dar de care nu ne vom putea bucura insa pentru totdeauna. Aceasta face cu atat mai importanta imbunatatirea rezultatului operational, determinata de o crestere sustinuta a veniturilor principale – veniturile nete din dobanzi si cele din taxe si comisioane au crescut cu 4,4% si respectiv 5,1%. La fel de important pentru viitorul nostru este nivelul ridicat al capitalizarii: luand in considerare profitul net pentru trimestrul al treilea si impactul pozitiv de aproximativ 30 de puncte de baza care rezulta din aprobarea unui nou model de risc operational, indicele capitalului comun de rang 1 (Basel 3 implementat integral) este de 13,2%.

Bazandu-ne pe acest set solid de rezultate, ne imbunatatim perspectivele pentru intregul an 2018 si vizam o rata a capitalului tangibil de peste 12%”, a declarat Andreas Treichl, CEO al Erste Group Bank AG.

Contul de profit si pierdere: ianuarie-septembrie 2018 fata de ianuarie-septembrie 2017; Bilant: 30 septembrie 2018 fata de 31 decembrie 2017.

Venitul net din dobanzi a crescut – in principal in Republica Ceha si in Romania – la 3.372,0 mil. EUR (+4,4%; 3.229,3 mil. EUR). Venitul net din taxe si comisioane s-a majorat la 1.430,7 mil. EUR (+5,1%; 1.361,9 mil. EUR), in principal sustinut de venituri semnificativ mai mari din comisioanele de brokeraj – aferente in principal produselor de asigurari – dar si din serviciile de plata, administrarea de active si creditare. In timp ce venitul net din tranzactionare a scazut la -50,4 mil. EUR (139,3 mil. EUR), pozitia „castiguri/pierderi din active financiare evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere” s-a imbunatatit la 165,8 mil. EUR (12,1 mil. EUR). Venitul operational a crescut la 5.096,2 mil. EUR (+3,2%; 4.936,9 mil. EUR). Cresterea cheltuielilor administrative generale pana la 3.102,3 mil. EUR (+2,9%; 3.013,6 mil. EUR) s-a datorat in principal unor cheltuieli de personal mai mari, in valoare de 1.830,5 mil. EUR (+4,8%; 1.747,2 mil. EUR). Deprecierea si amortizarea au avansat usor (+2,7%). Cheltuielile administrative au ramas aproape neschimbate (-0,4%). Indicatorul „alte cheltuieli administrative” a inclus aproape toate contributiile pentru schemele de garantare a depozitelor estimate pentru 2018, in valoare de 84,2 mil. EUR (74,7 mil. EUR). Per total, profitul operational a crescut la 1.993,9 mil. EUR (+3,7%; 1.923,4 mil. EUR). Raportul cost/venit s-a imbunatatit usor la 60,9% (61,0%).

Rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la 102,2 mil. EUR, sau, ajustat pentru alocarea neta a provizioanelor pentru angajamente si garantii acordate, la -9 puncte de baza in raport cu nivelul mediu al creditelor brute catre clienti (alocari nete de 71,5 mil. EUR, respectiv 7 puncte de baza), datorita eliberarii nete de provizioane pe fondul calitatii mai bune a activelor. Aceasta s-a datorat imbunatatirii semnificative a alocarilor nete catre provizioanele de risc pentru activitatea de creditare pe aproape toate segmentele, in special in Croatia si Austria. Rata creditelor neperformante pe baza imprumuturilor brute catre clienti s-a imbunatatit din nou la 3,5% (4,0%), iar rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 70,7% (68,8%).

Pozitia „alte rezultate operationale” s-a situat la -237,0 mil. EUR (-296,6 mil. EUR), incluzand cheltuielile cu contributiile anuale la fondurile de rezolutie, in valoare de 70,4 mil. EUR (65,6 mil. EUR). Taxele pe operatiunile bancare si financiare au crescut la 88,1 mil. EUR (82,1 mil. EUR), incluzand aici taxele bancare din Ungaria in valoare de 13,8 mil. EUR (12,6 mil. EUR) raportate anticipat pentru intreg anul 2018. Alte taxe au scazut la 6,4 mil. EUR (31,3 mil. EUR). In perioada comparativa, pozitia „alte rezultate operationale” a inclus provizioane de 45,0 mil. EUR pentru pierderile din credite acordate consumatorilor ca urmare a deciziilor curtii supreme referitoare la ratele negative ale dobanzii de referinta din Austria.

Taxa pe participatiile minoritare a crescut la 285,8 mil. EUR (+4,8%; 272,6 mil. EUR). Rezultatul net atribuibil proprietarilor societatii mama a crescut la 1.228,3 mil. EUR (+24,4%; 987,6 mil. EUR).

Capitalul total excluzand elementele de capital suplimentar de nivel 1 (AT1) a crescut la 17,4 mld. EUR (17,3 mld. EUR). Trecerea la noul standard de raportare financiara IFRS 9 incepand cu 1 ianuarie 2018 a dus la o scadere de 0,7 mld. EUR a capitalului total. Dupa aplicarea deducerilor si filtrelor conform cadrului de reglementare CRR, capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat partial) s-a situat la 14,7 mld. EUR (14,7 mld. EUR). Fondurile proprii totale (Basel 3 implementat partial) s-au situat la 20,1 mld. EUR (20,3 mld. EUR). Profitul preliminar aferent primului semestru este inclus in cifrele de mai sus, insa profitul aferent trimestrului al treilea nu este inclus. Datorita eliberarilor nete de provizioane in trimestrul al treilea, nu au fost deduse costuri de risc. Activele totale ponderate la risc (inclusiv riscurile de credit, de piata si operationale, Basel 3 implementat partial) au crescut la 117,0 mld. EUR (110,0 mld. EUR). Capitalul comun de rang 1 (CET1, Basel 3 implementat partial) s-a situat la 12,5% (13,4%), iar indicele de capital total (Basel 3 implementat partial) la 17,2% (18,5%).

Activele totale au crescut la 234,8 mld. EUR (+6,4%; 220,7 mld. EUR). Numerarul si echivalentele de numerar au scazut la 15,2 mld. EUR (21,8 mld. EUR), in timp ce creditele si avansurile catre institutiile de credit s-au majorat la 20,0 mld. EUR (9,1 mld. EUR). Portofoliul net de credite si avansuri catre clienti a crescut la 148,3 mld. EUR (+6,3%; 139,5 mld. EUR). In privinta pasivelor, depozitele de la banci s-au majorat la 19,1 mld. EUR (16,3 mld. EUR), iar depozitele de la clienti au continuat sa creasca – mai ales in Austria, Republica Ceha si Slovacia – si au ajuns la 159,8 mld. EUR (+5,9%; 151,0 mld. EUR). Rata credite/depozite s-a situat la 92,8% (92,4%).

Perspective

Contextul operational se anunta favorabil expansiunii creditarii. Estimarile privind cresterea reala a PIB in 2018 se situeaza intre circa 3% si 4% pentru toate pietele principale din Europa Centrala si de Est, inclusiv Austria. Aceasta ar urma sa fie sustinuta in principal de cererea interna solida, in timp ce majorarea salariilor si scaderea ratei somajului ar trebui sa sprijine activitatea economica din ECE. Este de asteptat ca disciplina fiscala sa se mentina la nivelul intregii regiuni.

Perspective de business. Erste Group are ca obiectiv in 2018 o rata a capitalului tangibil (ROTE) de peste 12% (pe baza capitalului tangibil mediu in 2018). Ipotezele de baza sunt: venituri in crestere (presupunand o crestere de peste 5% a portofoliului net de credite si cresteri ale dobanzilor in Republica Ceha si Romania); cheltuieli in stagnare si costuri de risc la minime istorice.

Riscuri privind perspectivele. Impactul privind evolutia ratelor de dobanda alta decat cea estimata; riscurile politice sau masurile de reglementare impotriva bancilor; riscurile geopolitice si cele economice globale.