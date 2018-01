EximBank finanteaza compania BT Leasing cu 100 de milioane de lei

EximBank si BT Leasing (BTL), companie a Grupului Financiar Banca Transilvania, au incheiat, la finele anului trecut, un acord prin care banca a acordat societatii de leasing un credit in valoare de 100 de milioane de lei. Acesta are ca destinatie acordarea de finantari in lei pe termen scurt si mediu pentru activitatea clientilor BT Leasing.

”Acest acord incheiat cu inca un jucator de top pe segmentul serviciilor de leasing financiar ne permite sa ne atingem obiectivul de a crea contexte propice dezvoltarii businessului local, colaborarea permitandu-ne sa finantam indirect companiile mici si mijlocii, in conditii de maxima eficienta. Asiguram astfel un acces flexibil si convenabil la solutii de finantare ce permit realizarea de investitii pentru dezvoltarea de noi afaceri sau pentru consolidarea afacerilor deja mature, contribuind la cresterea competitivitatii intr-un mediu economic din ce in ce mai dinamic si complex”, a declarat Traian Halalai, presedintele executiv al EximBank.

“Aceasta noua facilitate ne ajuta sa sustinem dezvoltarea cat mai multor IMM-uri din Romania, leasingul financiar fiind cea mai facila forma de finantare pentru acestea. Prin dezvoltarea retelei de vanzari a produselor de leasing, cross-sellingul cu Banca Transilvania, parteneriatele cu dealerii autorizati de autovehicule si echipamente, precum si prin astfel de colaborari cum este cea cu EximBank, BT Leasing contribuie la rezultatele pozitive ale Grupului Financiar BT, sustinatorul antreprenoriatului romanesc”, a afirmat Ionut Morar, directorul general al BT Leasing.