Au inceput inscrierile in primul concurs pentru startup-uri organizat de Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a lansat www.raiffeisenfactory.ro, o platforma prin care isi doreste sa construiasca, cu responsabilitate, alaturi de antreprenori, afaceri de succes. De astăzi, Raiffeisen Bank deschide inscrierile in concursul de proiecte „Factory by Raiffeisen Bank” in vederea acordarii de credite in valoare de pana la 50.000 de euro/proiect. Inscrierile au loc pe platforma www.raiffeisenfactory.ro, pana la data de 22 aprilie 2018.

„Factory by Raiffeisen Bank” este un program de finantare, desfasurat online sub forma unui concurs de proiecte, pe platorma www.raiffeisenfactory.ro. Participantii pot fi intreprinderi mici si mijlocii cu cel mult doi ani de activitate sau antreprenori care au o idee de afaceri viabila, dar care nu si-au infiintat inca o firma.

Dupa crearea unui cont si autentificarea pe platforma, fiecare participant trebuie sa completeze formularul de inscriere, disponibil la sectiunea Depozit de idei. Urmatoarele etape vor consta in verificarea proiectelor inscrise pe baza criteriilor de eligibilitate si evaluarea lor de catre specialistii Raiffeisen Bank. Finalistii vor sustine si dezvolta planul de afaceri in fata unei comisii de selectie, care va decide proiectele acceptate pentru finantare prin programul „Factory by Raiffesien Bank”.

Prin aceasta initiativa, Raiffeisen Bank incurajeaza infiintarea si dezvoltarea de startup-uri cu idei inovatoare si planuri de afaceri solide, iar antreprenorii selectati pentru finantare vor beneficia de indrumare de specialitate. Creditele vor fi acordate prin programul COSME, cu garantie de la Fondul European de Investitii. Oferta completa de beneficii poate fi gasita pe platforma de concurs, sub denumirea de Oferta start-up.

„Ne bucuram ca lansam acest concurs de proiecte pentru startup-urile romanesti. Este un domeniu in care si noi si antreprenorii avem mult de invatat, iar acest exercitiu ne ajuta pe toti. Ne dorim ca Factory by Raiffeisen Bank sa devina un instrument util pentru intreprinzatorii cu idei, aflati la inceput de drum.” a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte de retail al Raiffeisen Bank.

Depozitul de idei este sectiunea din platforma de concurs unde se aduna, se analizeaza si se evalueaza proiectele, pe baza criteriilor mentionate in regulamentul de participare (sectiunea „Unelte pentru ucenici”). Tot aici poate fi consultat Ghidul de inscriere, care ofera mai multe detalii privind completarea formularului, si Simulatorul de credite, pentru a identifica tipul de credit de care are nevoie participantul si suma pe care o poate solicita bancii.

Pentru a-si putea construi sau dezvolta afacerile, antreprenorii gasesc pe www.raiffeisenfactory.ro resurse utile, menite sa-i ghideze sau inspire pentru propriile afaceri. Insa primul pas este inscrierea in concursul de proiecte „Factory by Raiffeisen Bank”, care ofera credite de pana la 50.000 de euro! Orice intrebari legate de

programul de finantare pentru startup-uri pot fi trimise pe e-mail la: factory@raiffeisen.ro.

Finantarile sunt acordate datorita Garantiei puse la dispozitie de catre COSME si de catre Fondul European pentru Investitii Strategice (“FEIS”), stabilite in temeiul Planului de investitii pentru Europa. Scopul FEIS este de a sustine finantarea si implementarea investitiilor productive in cadrul Uniunii Europene si respectiv de a asigura cresterea gradului de acces la finantare.