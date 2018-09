Fintech Month, eveniment organizat de Raiffeisen Bank și TechHub Bucharest, aduce oportunități și provocări pentru startup-urile fintech din România

Raiffeisen Bank România și TechHub Bucharest organizează cea de a treia ediție Fintech Month, cu sprijinul comunităților Fintech Camp, Product Camp Bucharest, Security Espresso și BucharestJS, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Pe toata durata lunii septembrie, cei interesaţisă afle mai multe despre industria de fintech și cei care doresc și să înțeleagă cum pot dezvolta un startup de succes în domeniu sunt invitaţi să participe gratuit la evenimentele care vor avea loc la TechHub Bucharest.

‘Raiffeisen Bank a început proiectul “Fintech Month” acum 3 ani, împreună cu TechHUB Bucharest, când primele fintech-uri abia îşi făceau apariţia pe piaţa din România. Cu fiecare an vedem cum comunitatea creşte şi cum am devenit una dintre cele mai dinamice ţări din regiune în domeniu.. Astăzi fintech-urile din România deja dezvoltă parteneriate cu băncile. Oportunităţile şi provocările sunt din ce in ce mai multe, iar intâlnirile “Fintech Month” sunt cadrul perfect să vorbim despre ele.” spune Cătălin Chirieac, Head of Digital Services PI Customers în Raiffeisen Bank.

Fintech Month începe marți, 11 septembrie, cu o discuţie în cadrul căruia trei fondatori de startup-uri fintech vor împărtăși bune practici din experiența dezvoltării unei companii în regiune. Participarea la eveniment este gratuită, iar înscrierile se realizează online AICI. Fintech Month va avea anul acesta o abordare diferită: o parte dintre evenimentele din cadrul programului vor fi organizate de comunitățile partenere, care vor aborda industria de fintech din diferite unghiuri, astfel:

– Comunitatea Product Camp va prezenta studii de caz și diferite abordări pentru a inova în banking și fintech;

Security Espresso va aduce în discuție importanța securității și bune practici în domeniu, aplicate în industria fintech;

– BucharestJS va discuta despre modul în care companiile fintech abordează web & machine learning;

Fintech Camp va aduce împreună lideri de comunități fintech din alte țări pentru a dezbate pașii necesari pentru a construi un ecosistem fintech solid în România.

Startup-urile care caută oportunităţi de colaborare în sectorul bancar, vor putea participa la sesiuni de mentorat cu profesioniştii Raiffeisen Bank din echipa de Digital Banking şi Inovaţie a băncii.

Un subiect important care va fi dezbătut în cadrul Fintech Month este includerea financiară și modul în care startup-urile fintech pot oferi o soluție concretă pentru a reduce inegalitatea veniturilor.

Printre invitații care vor urca pe scena TechHub Bucharest în cadrul Fintech Month se numără: Pavel Novac (CTO, Fagura), Mehmet Memecan (CTO, Tarfin), Cristian Bârlădeanu (CEO, Thinkout), Cosmin Cosma (Co-Fondator, FINQware), Lino Pujol-Soliano (Co-Fondator & COO, Quotanda), Melania Galea (Software Developer, âcasă), Gonzalo Camina Ceballos (CEO, OpSeeker), Anatoly Katyushin (Sr. Application Security Specialist, Kaspersky), Simon Schou (Chief Innovation Officer, Copenhagen Fintech), sau Alex Panican (Head of Partnerships & Ecosystem, The LHOFT).

”Ne bucurăm să vedem cum Fintech Month crește de la an la an, un semn concret al dezvoltării ecosistemului local de fintech. Anul acesta ne bucurăm să implicăm în acest proiect comunități active la nivel local, care vor aborda diferite subiecte din domeniu, din perspective diferite, și le mulțumim pentru implicare celor de la Fintech Camp, Product Camp Bucharest, Security Espresso și BucharestJS și, bineînțeles, Raiffeisen Bank România, alături de care am pornit această inițiativă în urmă cu 3 ani”, a declarat Daniel Dragomir, Co-Fondator & CEO, TechHub Bucharest.