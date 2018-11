Visul american este printre noi! Un ministru, un ambasador și un primar au fost nași la botezul First Bank din România

De astăzi este oficial: un nou brand bancar – First Bank – și-a făcut simțită prezența pe piața locală. Visul american este printre noi! După o activitate de 18 ani, Pireus Bank România a devenit First Bank, prin preluarea de către J.C. Flowers, unul dintre liderii domeniului de private equity.

”Botezul” băncii americane a avut loc la sediul First Bank din Piata Victoriei, în prezența amabasadorului american Hans G. Klemm, a primarului sectorului 1, Daniel Tudorache, a ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, dar mai ales a bordului reprezentat de Dominic Bruynseels, Președinte Executiv al Piraeus Bank România si Nicoale Danilă, Președinte al Consiliului Director.

Nicolae Danilă: Construim aici o instituție financiară românească, responsabilă, dedicată

“Sunt deosebit de onorat sa fiu aici împreuna cu dumneavostră la acest eveniment și suntem, cu siguranță, cu toții emotionați. Emoțiile mele sunt și mai mari, sunt generate de cel puțin două motive: fac parte din această echipă minunată care a alansat un nou brand pe piața românească și construiește o noua bancă, First Bank, avand în spate un investitor american principal. Dar trăiesc și un alt moment, acum 44 de ani am participat la lansarea în România și în Europa Centrală și de Est a primei sucursale americane. Am lucrat 22 de ani pentru “Banca Americană”. A fost o poveste de succes, sunt convins că și acest proiect va fi unul de succes. Acest proiect, avand în implicarea unui puternic brand american, va fi construit și se bazează pe parteriate cu mediul de afaceri, cu clienții, cu mass media. Construim aici o instituție financiară românescă, responsabilă, dedicată pe termen lung, aducand valoare pentru toti stakeholderii săi, pentru acționari, pentru clienți, pentru comunitățile locale, pentru societatea românescă. Vom contribui activ la dezvoltarea cu succes a programelor naționale de incluziune și de educație financiară”, a declarat Nicoale Danilă, Președinte Consiliul Director al First Bank România.

FIRST BANK a inaugurat astăzi prima sa sucursală sub noua identitate de brand.

Astfel, sucursala din sediul central al băncii, are o nouă înfățișare, în linie cu brandul FIRST BANK. Până la sfârșitul anului, toate cele 40 de sucursale din București, precum și unitatea bancară din Alba Iulia vor purta noua identitate de brand a băncii.

La începutul anului viitor, procesul de rebranding se va extinde și la nivelul sucursalelor aflate în țară.

“Trecerea la noul brand va fi vizibilă gradual si speram ca până la finalul lunii februarie 2019, toate sucursalele noastre să arate la fel, rebrandingul să fie încheiat”, a precizat Dominic Bruynseels, în cadrul conferinței.

Dominic Bruynseels, Președinte Executiv First Bank a declarat:

“După cum probabil unii dintre voi știți, am “renăscut” pe 28 iunie, când Fondul American de Investiții J C Flowers a achiziționat Piraeus Bank România. A fost începutul unei transformări profunde pentru noi. Lucrăm acum cu un nou acționar, cu un nou Consiliu de Administrație și cu o nouă echipă de conducere.

Astăzi vedeți partea fizică a acestei transformări în sediul nostru – sper că vă placa – se vor produce multe altele. Această transformare va dura câteva luni, însă până la sfârșitul lunii februarie ne așteptăm să fie finalizată în întreaga țară.

Transformarea s-a produs și în zona virtuală – suntem online pe Firstbank.ro în hainele noastre noi – vă încurajez să aruncați o privire și să vă bucurați.

Și chiar daca suntem aici pentru a sărbători noua noastră identitate vizuală și virtuală, vrem să ne facem bine înțeleși: schimbarea este una profunda. Sperăm că veți simți că relația noastră va fi mai profundă și mai personală în următoarele luni. Avem oameni buni care au răspuns cu mare entuziasm și angajament față de schimbarea pe care le-am cerut să o facă – să ne concentrăm pe nevoile clienților noștri și să-i punem pe primul loc.

Vrem să aducem serviciile bancare la un nou nivel și să dinamizăm piața – suntem aici pentru a face banking în stil american. Stilul nostru de banking trece dincolo de ceea ce este în mod normal OK pe această piață, spre “mai bine decât OK”.

Pentru clienții noștri spunem: Veniți să vorbim! Suntem aceiași consultanți bancari deschiși și ne perfecționăm în fiecare zi. Pentru voi sunt disponibile propuneri și soluții de afaceri îmbunătățite și mai relevante.

Pentru comunitatea largă spunem: Suntem aici pentru a contribui, pentru a face România mai bună în toate modurile în care putem. Veți vedea asta!

Pentru angajații noștri spun: Vă mulțumesc pentru eforturile depuse până acum. Rămâneți concentrați pe nevoile clienților. Împreună trebuie să dăm viață numelui nostru – FIRST BANK.

Pe 28 Iunie 2018, Piraeus Bank România a fost achiziționată de către JCF IV Tiger Holdings S.àr.l., entitate aparținând grupului JC Flowers & Co. Este prima investiție pe care fondul o face pe piața din România și în Europa Centrală și de Est.

În România, banca deține singura platformă de shopping bancar online prin interacțiune video, 100 de sucursale și are peste 1200 de profesioniști aflați la dispoziția clienților.

FIRST BANK este bancă universală, deservește toate categoriile de clienți și oferă întreaga gamă de servicii și produse bancare.