Clientii Bancii Transilvania isi pot lasa portofelul sau telefonul acasa pentru ca de astazi pot face cumparaturi contactless cu Fitbit

Fitbit (NYSE: FIT), cel mai cunoscut brand global de dispozitive inteligente tip wearables, anunta lansarea in premiera a metodei de plata Fitbit Pay in Romania. Incepand de astazi, toti clientii Bancii Transilvania care au cel mai nou tracker Fitbit Charge 3 Special Edition sau un smartwatch Fitbit Ionic si Fitbit Versa isi pot adauga datele cardului de credit sau debit VISA in aplicatia Fitbit. In acest fel, ei vor putea plati rapid, direct cu produsul pe care il poarta la mana, fara sa mai aiba nevoie de card sau de telefonul mobil.

“Cautam permanent metode noi prin care sa imbunatatim viata de zi cu zi a utilizatorilor nostri si suntem bucurosi sa anuntam lansarea in premiera a platilor contactless in Romania alaturi de Banca Transilvania. Optiunea Fitbit Pay face posibila extinderea globala a numarului de utilizatori Fitbit, imbunatatind totodata experienta de folosire a produselor noastre. De acum, platile se vor face mult mai usor si mai rapid, la comerciantii care accepta plata contactless“; spune Rares Florea, Regional Country Manager CEE in cadrul Fitbit.

“Romanii sunt tot mai dispusi sa foloseasca metode moderne de plata, mai ales cand tranzactiile se fac foarte rapid. Suntem incantati ca putem introduce optiunea Fitbit Pay in Romania. Clientii nostri vor avea o varianta convenabila, la indemana, de a face cumparaturi contactless in miscare si acest lucru le va schimba experienta de plata si atitudinea fata de resursele tehnologice care exista acum pe piata“, a spus Oana Ilas, Director Dezvoltare si Management Produse Retail Banca Transilvania.

Optiunea Fitbit Pay poate fi configurata cu usurinta pe Fitbit Charge 3 Special Edition, Fitbit Ionic si Fitbit Versa prin parcurgerea unor pasi simpli in aplicatia de mobil Fitbit si adaugarea cardului de credit sau debit direct in sectiunea Fitbit Wallet. Si tranzactiile la comerciantii care accepta platile contactless vor fi usor de realizat, fiind nevoie doar sa tii apasat butonul din partea stanga a dispozitivului pana cand functionalitatea e activa, apoi sa pastrezi dispozitivul aproape de cititorul de card pana cand vezi ca plata a fost acceptata.

In plus, tranzactiile cu Fitbit Pay sunt securizate. Folosind o platforma standard de generare a token-urilor, informatiile cardului nu sunt stocate sau transmise catre comercianti ori catre Fitbit. Fitbit Pay functioneaza cu peste 165 banci si emitenti de carduri, in peste 22 tari.