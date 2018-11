Forin Dănescu, ARB: IFN-urile şi băncile reprezintă 95% din finanţarea României

Instituţiile financiare nebancare (IFN) şi băncile reprezintă 95% din finanţarea României, iar economia rămâne singurul instrument prin care putem să ne dezvoltăm şi să rămânem în ţară, a declarat, joi, preşedintele executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Florin Dănescu, în cadrul Conferinţei Anuale a ALB România.

“IFN-urile şi băncile reprezintă 95% din finanţarea României. Noi, băncile, am învăţat mai întâi ce se întâmplă, cum ar trebui să facem şi am învăţat din propriile greşeli. Noi avem programe de colaborare, comunicăm foarte mult în ultima vreme şi cred că e important să ne arătăm respectul reciproc şi să nu trăim fiecare în bula lui. De obicei, finanţiştii oarecum sunt obişnuiţi să-şi vadă numai de fişa de post … România este una dintre puţinele ţări din Europa care are în Constituţie că economia sa este o economie de piaţă liberă şi, totuşi, avem legi în Parlament care spun să limităm preţul industriei bancare şi a IFN-urilor. Sunt legi care spun cum să nu se mai poată recupera creditele, prin eliminarea titlurilor executorii sau cum să nu mai poţi să-ţi eliberezi portofoliul de neperformanţă în momentul în care, în Europa, se spune să eliminaţi toate barierele împotriva curăţării bilanţurilor”, a afirmat Dănescu, potrivit Agerpres.ro