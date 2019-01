Florin Dănescu asociază taxa pe lăcomie cu o ”rachetă trimisă către economie” și așteaptă repararea unei astfel de măsuri

Florin Dănescu, Preşedintele Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor a precizat, într-o intervenție la Digi24, că sistemul bancar din România este îngrijorat de efectele adoptarii taxei pe active, acesta asociind ultimele decizii ce vizeaza industria de profil cu o “racheta trimisia către economie”. In acest sens, bancherul a punctat că “așteaptă repararea unei astfel de masuri.”

“Vorbim despre un impact violent asupra industriei bancare și nu numai, pentru că industria bancara face parte din economia romanesca”, a subliniat Florin Danescu. Domnia sa a reamintit ca in momentul de fata bancile se confrunta cu o serie de legi ce le afecteaza direct activitatea.

“Daca ar fi sa vorbim de nemultumiri sunt si celelalte trei legi, pentru ca trebuie sa adaugam ca pe langa aceasta Ordonanta – pe care dnul Guvernator o numea “o bomba” – eu as putea spune ca e o racheta trimisia către economie si care este inca in aer, mai sunt trei rachete care merg spre economie in aer. Ma refer la cele trei legi care au trecut de plenul Parlamentului, nu sunt incă promulgate: plafonarea dobanzilor, plafonarea valorii recuperabile a cesiunii de creante si elimimnarea titlului executoriu la credite. Impactul cumulat al acestor initiative, patru la numar, este unul violent, deci ceea ce numesc unii nemultumiri sunt de fapt ingrijorari. In consecinta, speram sa putem evita acest impact prin orice metoda posibila legala, prin dialog, disctuie, explicare… ca pana la urma o asociatie, o industrie nu poate comunica cu decidentii decat prin a explica, prin decenta profesionala, dar trebuie sa existe si acel dialog”, a declarat oficialul ARB.

Totodata, Florin Danescu remarca ca politicul din Romania are o comunicare adversa economiei iar abordarea prezentă nu-l surprinde.

“Noi tot am incercat sa explicam ca politicul are un singur instrument in a-si indeplini promisiunile (n.r. electorale). Si acest instrument este reprezentat de economie. In momentul in care ai un comportament advers economiei, practic omori singurul instrument cu care poti sa-ti onorezi promisiunile. Cred ca asta se intampla si acum. Nu vreau sa-l numesc neaparat populism, dar poate este, intr-o bună masura, reprezentat de o astfel de abordare. Facem apel la discutarea intr-o maniera diferita cu economia. Noi suntem o parte din economie. Mai sunt si alte initiative ce privesc taxe in alte domenii, efectul cumulat al acestor initiative nu face decat sa contruiasca un bulgare care sa tot creasca si sa aduca un impact negativ”, a conchis Florin Danescu.