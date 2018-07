Garanti Bank finanțează cu 11 milioane de lei construcția și dotarea medicală a HEKA Hospital din Constanța

Garanti Bank a acordat o finanțare de 11 milioane de lei unității medicale HEKA Hospital din Constanța. Finanțarea a fost acordată pe o perioadă de 10 ani, cu scopul transformării unei foste clădiri de birouri din centrul Constanței în primul spital privat din zona Dobrogei.

Acesta deține un compartiment de primiri urgențe și își propune să atingă excelența în servicii extinse de chirurgie, si anume: chirugie generală, toracică, de ortopedie-traumatologie și laparoscopică.

“Suntem bucuroși să facem parte din acest proiect și să fim alături de HEKA Hospital și comunitatea din Constanța. Garanti Bank este un susținător activ al mediului de afaceri din România și al proiectelor ambițioase, care contribuie, atât la dezvoltarea economiei locale, cât și la bunăstarea societății per ansamblu. Avem un angajament pe termen lung de a contribui la dezvoltarea pieței și vom continua să fim alături de clienții noștri, pe toate liniile de afaceri”, a declarat Bilge Demirer, Director Executiv, Commercial & SME Banking, Garanti Bank.

HEKA Hospital este cel mai nou spital privat din Dobrogea și a fost inaugurat oficial pe 30 iunie. Unitatea are în structură 26 de specialități medicale și chirurgicale, compartiment de primiri urgențe 24/7 – fiind singurul spital privat din zonă cu această structură, aprobată de Ministerul Sănătății și al treilea din țară. Oferă servicii performante de imagistică medicală (CT, Rx), spitalizare de zi și continuă, bloc operator cu două săli de operație și salon ATI, departament de gastroenterologie şi endoscopie digestivă, laborator de analize. Totodată, unitatea medicală are integrat propriul serviciu de transport medical asistat (serviciu de ambulanţă), disponibil 24/7.

“Excelenţă la un alt nivel” este deviza Heka Hospital, care înalţă cu o treaptă nivelul de performanţă în sectorul medical local. Proiectul a pornit ca structură de spital multidisciplinar şi ţinteşte către cele mai înalte standarde, de a deveni un punct de referinţă în acordarea serviciilor medicale, potrivit comunicatului de presă.