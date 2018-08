Garanti Bank, premiată de Global Finance pentru “Best Consumer Digital Bank in Romania”

Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice și inovatoare bănci de pe piața locală, a fost premiată de prestigioasa revistă Global Finance pentru “Best Consumer Digital Bank in Romania”. Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului “The World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe 2018”.

Câștigătorii au fost selectați pe baza unor criterii precum: strategia de a atrage și deservi clienții cu produse digitale, succesul în a-i determina pe clienți să folosească oferte digitale, creșterea numărului de clienți pe segmentul digital, varietatea produselor oferite, dovada tangibilă a beneficiilor rezultate în urma inițiativelor digitale, funcționalitatea și designul website-ului și al aplicațiilor mobile. Evaluarea a fost făcută de un juriu de clasă mondială de la Infosys, lider mondial în consultanță, tehnologie și outsourcing, și din membrii echipei editoriale Global Finance.

“Creșterea utilizării serviciilor bancare în mediul online nu dă semne de încetinire. Sectorul bancar a înțeles că trebuie să-și îmbunătățească livrarea de servicii financiare pe canalele digitale și să-și extindă prezența în online. Suntem onorați să primim și anul acesta acest premiu din partea Global Finance. Este o recunoaștere a eforturilor depuse de echipa Garanti Bank pentru dezvoltarea și îmbunătățirea constantă a funcționalităților produselor noastre, astfel încât să răspundă cât mai bine așteptărilor ridicate ale clienților. Anul acesta ne-am relansat platforma de internet banking – Garanti Online. Noua platformă oferă o interfață intuitivă, gândită pentru a răspunde nevoilor clienților de informație, de eficientizare a activităților, de Internet banking și de tehnologie de ultimă generație”, a declarat Ufuk Tandogan, CEO Garanti Group România.

Acesta este cel de-al unsprezecelea premiu pe care Garanti Bank îl primește din partea Global Finance în ultimii zece ani.