GeniusCont și Mobile Banking de la UniCredit Bank, desemnate „Produsul Anului 2018”

Două dintre produsele UniCredit Bank, oferta GeniusCont și aplicația de Mobile Banking, au fost desemnate „Produsul Anului 2018” în competiția cu același nume organizată de agenția de comunicare Media Concept Store, potrivit băncii.

Produsele UniCredit Bank au acumulat cel mai mare punctaj din partea consumatorilor în categoriile lor pentru criteriile atractivitate, inovaţie şi satisfacţie. Produsele câştigătoare au fost votate de către consumatori dintre produsele înscrise în competiţie. Începând cu această lună, acestea vor putea folosi eticheta „Votat Produsul Anului” în toate materialele de comunicare, timp de un an de zile.

„Suntem încântați să primim votul de încredere al consumatorilor pentru produsele noastre și să ne îndeplinim promisiunea de a fi banca pentru lucrurile care contează. Beneficiile unice ale ofertei GeniusCont și experiența simplă și rapidă de utilizare a aplicației de Mobile Banking sunt exemple de inovație prin care UniCredit își dorește să le ușureze clienților viața și interacțiunea cu banca. Vom continua să dezvoltăm constant aceste produse în viitor, pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților noștri”, a declarat Septimiu Postelnicu, director executiv al diviziei de retail UniCredit Bank.

Competiţia Produsul Anului are la bază un concept prezent în peste 40 de ţări și se află la cea de-a noua ediție în România. Proiectul are la bază un studiu desfășurat în perioada 16 aprilie – 21 mai 2018 de compania de research Exact Business Solutions, membră ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research), pe un eşantion reprezentativ de 7.100 de consumatori români cu vârste cuprinse între 18 și 54 de ani. În studiu s-au putut înscrie toate produsele de larg consum care au înregistrat un element inovator în ultimele 18 luni până la începerea competiţiei.

GeniusCont este o ofertă tranzacțională completă, lansată de UniCredit în 2017 ca parte a strategiei sale de a deveni un jucător de top pe piaţa de retail din România. Produsul este adresat persoanelor fizice și oferă beneficii unice pe piața din România pentru clienţii care aleg să încaseze venituri recurente la bancă.

Aplicația de Mobile Banking UniCredit este un produs-cheie pentru strategia de digitalizare și inovare continuă a băncii, cu scopul de a le oferi clienților o experiență de utilizare cât mai simplă și mai rapidă. În ultimul an, UniCredit a dezvoltat permanent aplicația cu facilități noi și îmbunătățiri care au plasat-o în rândul celor mai apreciate produse de acest tip de pe piață.