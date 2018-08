George Galtchin este noul Digital Transformation Manager al TBI Bank

TBI Bank anunță numirea lui George Galtchin în poziția de Digital Transformation Manager. Cu peste 25 de ani de experiență în domeniul IT, el va contribui la dezvoltarea, managementul și implementarea strategiei tech privind viitorul digital al băncii în România și Bulgaria.

„Obiectivul TBI este să devină creditorul digital de ultimă generație, oferind clienților servicii accesibile, în cel mai rapid și facil mod cu putință. Astfel, TBI investește permanent în infrastructura IT și în soluții inovatoare prin care să crească eficiența atât în aria livrării de servicii clienților săi, cât și în cea a operațiunilor back-office și mă bucur că am oportunitatea să contribui activ la transformarea digitală viitoare a TBI”, a declarat George Galtchin, noul Digital Transformation Manager.

În următoarea perioadă, misiunea lui George Galtchin va fi să extindă utilizarea de tehnologii și soluții inovatoare prin care să accelereze atingerea obiectivelor TBI Bank. Totodată, noul Digital Transformation Officer va forma o echipă dedicată de talente în domeniul digitalizării, care va fi responsabilă de extinderea tehnologiei cloud și integrarea de soluții digitale avansate în activitatea TBI.

„În ultimii doi ani, atragerea de talente în companie, pe toate liniile de activitate, a fost o prioritate pentru TBI Bank și ne bucurăm de faptul că George Galtchin se alătură acum echipei noastre. El are un rol cheie în transformarea digitală a TBI, iar experiența vastă în planificarea strategică, completată de expertiza în domeniul tehnologic, va sprijini compania să se dezvolte mai departe și să își consolideze poziția pe piețele în care activează”, spune Petr Baron, CEO al TBIF Financial Services, compania din care face parte TBI Bank. „Avem obiective ambițioase și vrem să oferim mereu clienților cea mai bună experiență. Prin urmare, trebuie să ne adaptăm progresului tehnologic, ceea ce înseamnă inclusiv să dezvoltăm, de la zero, soluții personalizate, adaptate nevoilor clienților noștri, care să le ofere mai multă flexibilitate și libertate. Doar așa putem asigura bazele succesului TBI Bank în contextul actual și viitor”, a adăugat Petr Baron.

George Galtchin a absolvit un Master în Finanțe și Managementul Serviciilor Financiare și este pasionat de construirea de aparate de zbor – de la elicoptere sau avioane și până la drone.

Despre TBI Bank

TBI Bank este o instituție bancară parte a grupului 4Finance, cel mai mare grup european de credite de consum accesibile online și pe dispozitive mobile, cu activități în România și Bulgaria. Cu o rețea de parteneri care numără peste 5.000 de puncte de vânzare, TBI Bank deservește peste 1,4 milioane de clienți. Atenția TBI Bank pentru clienți susține strategia companiei de a deveni furnizor de credite digitale de ultimă generație. Modelul de afaceri de succes și atenția pentru client au sprijinit TBI Bank să devină cea mai profitabilă și eficientă bancă din Bulgaria (Capital K10, 2018).