George Savoaia, Alpha Bank: ”Clienții cu vârste între 55 și 65 de ani sunt cei mai activi pe zona de economisire pe termene mari”

Încă din prima lună a acestui an, soldul depozitelor Alpha Bank pe segmentul persoane fizice a înregistrat o creștere solidă. De altfel, evoluția s-a păstrat pe întreaga durată a primul trimestru. Și pe zona persoanelor juridice s-a observat un trend crescător, în condițiile în care vorbim de perioada anului în care cheltuielile cu investițiile sunt mai reduse. ”Dacă ar fi să extrapolăm evoluția economisirii din primul trimestru pentru restul anului, am spune clar că în 2018 clienții sunt mai orientați spre zona de economisire și implicit trendul va fi unul crescător. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere și apetitul unor clienți spre investițiile imobiliare sau alte proiecte din categoria renovări sau vacanțe”, este de părere George Savoaia, Head of Liabilities Department, Alpha Bank.

Potrivit informațiilor furnizate de oficialul Alpha Bank în cadrul unei ample analize privind economisirea publicată în Revista BankingNews (ediția lunii iunie 2018), în ultimii ani, românii economisesc echilibrat, atât în lei cât și în euro. ”Această decizie vine din două direcții. Prima are în vedere diversificarea portofoliului pe diverse valute, iar cea de-a doua ține de evoluția dobânzilor la depozite, situație în care clientul alege randamentul cel mai bun la momentul plasării”, subliniază George Savoaia.

În privința unui profil al deponentului client al Alpha Bank, bancherul evidențiază că apetitul pentru economisire nu se este mai pregnant în ceea ce privește diferențierea clienților în funcție de studii sau gen, ci se remarcă în special în categorisirea pe grupe de vârstă. Astfel, clienții cu vârste cuprinse între 39 și 54 ani reușesc să economisească cel mai mult, dacă ne raportăm la un cuantum lunar, însă pe termene scurte. În același timp, consumatorii cu vârste cuprinse între 55 și 65 de ani sunt cei mai activi pe zona de economisire pe termene mai mari.

Clienții nu se uită numai la dobândă, ci urmăresc și alte avantaje pe care le oferă un depozit

Chiar dacă inflația a crescut în ultima vreme, apetitul românilor pentru economisire nu s-a redus. Directorul Alpha Bank vorbește despre un trend crescător pe partea de economisire. ”Chiar dacă piața dobânzilor nu este în creștere pe măsura așteptărilor clienților, aceștia văd într-un depozit și alte avantaje cum ar fi păstrarea banilor în siguranță, garantarea de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare sau accesul limitat care are tocmai rolul de a-i ajuta să economisească”, menționează George Savoaia.

Alpha Bank oferă clienților acces rapid și simplu la toate produsele de economisire, existând posibilitatea constituirii depozitelor și pe platforma de internet banking, însă cei mai mulți consumatori preferă vizita în agenții din dorința de a identifica împreună cu consilierul bancar depozitul care li se potrivește cel mai bine la momentul respectiv.

George Savoaia este de părere că în prezent se poate vorbi despre deponenți mai educați decât înainte de criză. Românii știu să ulitizeze facilitățile depozitelor mai bine decât în urmă cu zece ani. ”Cu siguranță că lucrurile au evoluat de ambele părți: băncile și-au diversificat oferta de produse bancare de economisire, incluzând beneficii suplimentare, în timp ce clienții analizează mai în detaliu, consultând chiar și 3-4 oferte înainte de a lua decizia. Dacă în urmă cu 10 ani singura variantă era depozitul standard la termen, astăzi oferim clienților și posibilitatea de a alege un produs cu plata lunară a dobânzii. În acest caz, la desființarea depozitului înainte de maturitate, clientul păstrează dobânda încasată până la ultima lună încheiată inclusiv”, susține oficialul Alpha Bank.

Facilitatea de a alege termenul scadent al depozitului este foarte populară în rândul clienților Alpha Bank

În portofoliul de economisire al băncii cu acționariat elen, ponderea cea mai mare o are momentan depozitul standard la termen, pentru care, clienții din categoriile studenți, salariați și pensionari primesc un bonus de dobândă. ”Pe de altă parte, în ultima perioadă, câștigă din ce în ce mai mult teren Depozitul Tu Decizi, prin care lăsăm la decizia consumatorului perioada pentru care dorește să economisească. De multe ori, consumatorii leagă constituirea unui depozit de un anumit eveniment: vacanță, renovarea casei, o mică investiție, cum ar fi schimbarea mașinii sau un moment special (nunta). Alegerea unui depozit standard ar putea determina desființarea înainte de scadență, tocmai pentru a onora unul din evenimentele menționate. Ori prin Depozitul Tu Decizi, clientul alege scadența exact când are cea mai mare nevoie de bani, păstrând astfel avantajul încasării dobânzii în întregime. Produsul se poate constitui atât în lei cât și în euro, pentru orice perioada cuprinsă între 30 și 365 de zile. Acest depozit oferă și posibilitatea alimentărilor ulterioare constituirii, dobânda calculându-se mereu la noul sold”, punctează George Savoaia.

În privința planurilor de dezvoltare pentru 2018, directorul Alpha Bank precizează că banca este preocupată în permanență de a identifica noi nevoi ale clienților pe segmentul economisirii. ”În acest an, ne propunem să facem cât mai ușor accesul la toate produsele pe care le oferim astăzi. Luam în calcul și posibilitatea lansării unui nou produs, despre care vom oferi informații la momentul oportun”, conchide George Savoaia.