Idea::Bank lanseaza Idea::WebDepo, platforma pentru depozite online

Idea::Bank si-a diversificat canalele online de distributie a produselor si serviciilor oferite persoanelor fizice incepand cu luna august 2018.

Cu o abordare axata pe transparenta si parteneriat, Idea::Bank vine cu o solutie de tip platforma dedicata produselor de economisire pentru clienti si non-clienti. Idea::WebDepo se distinge prin faptul ca este o platforma online dedicata exclusiv depozitelor, prin care o persoana fizica, cetatean roman, poate constitui un depozit fara a vizita banca, printr-un transfer dintr-un cont curent deschis la una din bancile din UE.

Avantaje:

• 100% online: clientul nu trebuie sa vina la banca;

• avantajos: 3% dobanda anuala pentru depozitele constituite in lei pe o perioada de 3 luni, pentru sume noi;

• comisioane ZERO: 0 lei constituire depozit, 0 lei comision administrare, 0 lei comision la retragere la scadenta;

• simplu: un depozit online care se deschide in 3 pasi simpli de oriunde exista conexiune la internet;

• in control si timp real: platforma online Idea::WebDepo poate fi accesata la orice ora, toate informațiile importante despre evolutia depozitului regasindu-se aici (https://ro.idea-bank.ro/persoane-fizice/economii/depozite-bancare).

“Diversificarea canalelor de distributie online reprezinta o linie strategica privind dezvoltarea Idea::Bank. Idea::WebDepo, alaturi de Calculatorul cu Dorinte sunt astfel de canale online pentru distributia exclusiva (neconditionata de deschiderea prealabila a unui cont curent online), a celor doua categorii de produse bancare de baza oferite persoanelor fizice: depozite, respectiv credite. Noua platforma Idea::WebDepo constituie un pas important in deschiderea ofertei Idea::Bank catre persoanele fizice, cetateni romani, cu un cont curent la o banca de pe teritoriul UE. Comoditatea, dobanda avantajoasa si comisioanele zero reprezinta principalele avantaje care transforma produsul Idea::WebDepo intr-o oferta unica pe piata bancara din Romania.” a declarat Alin Daniel Fodoroiu, Vicepresedinte Executiv Business Idea::Bank

Idea::Bank ofera produse si servicii persoanelor fizice și IMM-urilor, mizand pe dezvoltarea noilor tehnologii – internet si digital banking – si diversificarea canalelor alternative de vanzare si post vanzare care sa completeze natural prezenta teritoriala selectiva.