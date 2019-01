Idea Bank angajează ofiter conformitate KYC, AML si CFT în București. Jobul este disponibil în cadrul Directiei Conformitate.

Ce se așteptă de la tine:

Studii superioare;

Experienta in domeniul bancar de cel putin 2 ani;

Foarte bune cunostinte privind operatiunile bancare, cunoasterea clientelei, prevenirea spalarii banilor si combaterea terorismului;

Cunostinte bune de utilizare a calculatorului – MS Office (excel, power point);

Atitudine pozitiva, energica si proactiva.

Ce presupune acest job:

Participa la dezvoltarea si actualizarea normelor interne privind cunoasterea clientelei si identificarea, prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si la elaborarea de alte proceduri interne, in scopul asigurarii conformitatii cu cadrul de reglementare KYC/AML/CFT;

Participa la activitatea de asigurare suport a unitatilor Bancii, pe probleme de implementare a prevederilor din normele interne aferente ariei KYC/AML/CFT;

Participa la intocmirea rapoartelor trimestriale cu informatii specifice ariei KYC/AML/CFT;

Participa la efectuarea de controale on/off site pentru identificarea situatiilor ce implica/pot implica incalcari ale cadrului de reglementare KYC/AML/CFT, in vederea reducerii riscului specific acestei arii;

Coordoneaza si participa la activitatea de monitorizare a clientilor si a tranzactiilor acestora, a transmiterii la timp a rapoartelor in domeniul AML/CFT catre autoritatea de reglementare si alte autoritati;

Coordoneaza procesul de transmitere a informatiilor catre autoritatile competente, procesul privind implementarea sanctiunilor internationale.

Dacă vrei să candidezi pentru această poziție trimite CV-ul tău la adresa recrutare@idea-bank.ro.