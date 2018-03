IMM-urile din România apelează într-o măsură redusă la bănci. Mirela Iovu, CEC Bank: Una din trei IMM-uri este neprofitabilă

IMM-urile din România apelează într-o măsură redusă la bănci, iar anul trecut circa 72% dintre ele s-au autofinanţat, a declarat, marţi, preşedinte de onoare al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), Ovidiu Nicolescu, într-o conferinţă organizată de România Durabilă.

“Din păcate, IMM-urile din România apelează într-o măsură redusă la bănci. 72% dintre IMM-uri s-au autofinanţat, faţă de 2015, diferenţa e mai mică de un procent. O altă sursă de finanţare anul trecut a fost creditul furnizor, abia a treia sursă au fost băncile, cu 20%. Faptul că numai una din cinci firme apelează la finanţarea de la bănci este un lucru care nu e bun nici pentru firme, nici pentru bănci, nici pentru economia naţională”, a afirmat Nicolescu.

Potrivit acestuia, creditul a avut o ascendenţă din anul 2010 până în prezent.

“La creditul pentru gospodării a fost o creştere faţă de anul 2010 de 23%, iar creditul pentru firme a crescut cu 7,5%. Punctul maxim a fost în septembrie anul trecut. Pe ianuarie arată o uşoară scădere, dar e început de an. Faptul că tendinţa este ascendentă după criză este un lucru bun şi ne face să fim optimişti. A crescut ponderea firmelor care au apelat la garantare. Apelarea la fondurile de garantare a crescut în ultimul an şi ne bucură acest lucru. Dacă o luăm în dinamică, este o îmbunătăţire faţă de 2010, când am avut 9% din firme care considerau că mediul este defavorizant, iar anul trecut am ajuns la 27% care cred că mediul este favorizant”, a arătat preşedintele de onoare al CNIPMMR.

În 2008, spune Nicolescu, aproape 60% din firme apreciau că mediul este favorizant.

“Încă n-am ajuns la performanţa de dinainte. Anul trecut, 40% apreciau că mediul este neutru şi 33% că este defavorizant. Când 33% din firme apreciază că mediul este defavorizant, înseamnă că este o zonă vulnerabilă care trebuie avută în vedere”, a subliniat acesta.

Vicepreşedintele CEC Bank, Mirela Iovu: Una din trei IMM-uri este neprofitabilă

Una din trei întreprinderi mici şi mijlocii din România este neprofitabilă, în condiţiile în care, din cele circa 700.000 de societăţi înregistrate la Registrul Comerţului, 99,82% sunt IMM-uri, a declarat vicepreşedintele CEC Bank, Mirela Iovu.

“Una din trei societăţi IMM este neprofitabilă. De asemenea, 45% dintre aceste societăţi au capitaluri proprii negative, iar 82% au un grad de îndatorare maxim. Toate acestea reprezintă nişte probleme structurale pe care nu doar sistemul bancar trebuie să le rezolve, ci este necesară o conlucrare la nivel naţional. Dintre cele aproape 700.000 de societăţi înregistrate la Registrul Comerţului, 99,82% sunt IMM-uri. Acolo pulsează sângele economiei”, a spus Iovu.

Potrivit acesteia, mai mult de jumătate dintre societăţi sunt nebancabile.

“Dacă una din trei este neprofitabilă, vorbim de faptul că mai mult de jumătate dintre societăţi sunt nebancabile. Sistemul bancar are suficientă lichiditate care ar trebui să fie pusă la treabă. IMM-urile se confruntă şi cu problemele de garantare. La CEC Bank credem că o să vină primăvara şi pentru aceste societăţi. Dacă din cele neprofitabile mai reuşim să scoatem una din zona asta de neprofitabilitate, cred că ne vom atinge obiectivul”, a arătat oficialul CEC Bank, în conferinţa organizată de România Durabilă.