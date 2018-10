UPDATE. Sistemul de plăți al ING Bank are din nou probleme: tranzacţiile efectuate în weekend au fost dublate. ING: Clienții vor putea vedea sumele restituite în contul lor până la finalul zilei

Mai mulţi clienţi ai ING Bank reclamă că banca le-a dublat tranzacţiile efectuate în ultimele trei zile şi că s-au trezit fără bani în cont sau chiar pe minus. Reprezentanţii băncii confirmă că au probleme şi spun că operaţiunile dublate vor fi reglate ulterior.

UPDATE / Poziția ING Bank

Potrivit băncii, “cauza vine dintr-o eroare operațională, în care unele fisiere de plată decontate astăzi au fost procesate de două ori. Eroarea nu a afectat în niciun fel alte servicii și sisteme ING. Clienții vor putea vedea sumele restituite în contul lor până la finalul zilei. Ne cerem scuze clienților care au întâmpinat dificultăți în acest sens și le multumim pentru înțelegere”.

Clienții afirmă că tranzacţiile efectuate vineri şi sâmbătă ar fi fost înregistrate de două ori.

Erorile operaționale ale ING au creat noi probleme clienților băncii, aceștia nu au fost înștiințați de ce se întâmplă și s-au trezit, din nou, în fața unor noi incidente. Banca afirmă că este o problemă “generală”, dar se lucrează “intens” la rezolvarea ei.

Între timp, clienții s-au trezit cu conturile goale, iar plângerile curg pe pagina de Facebook a băncii.

” Nu mai bine faceți o competiție <cum să te anunțe prietenii că ți-au dispărut banii din cont>? E ridicol ce se întâmplă.”

Reprezentanții ING România recunosc că se confruntă cu o problemă. “Este o problemă generală pe care o cunoaștem și care o să se remedieze în cel mai scurt timp. Ne pare rău pentru incident!”.

Un alt client reacționează: “Nu ne anunțați și pe noi de problemă asta pe care o aveți? Eu m-am trezit cu contul pe minus și cum se scrie și mai sus, toate tranzacțiile din weekend sunt dublate.”

Instituția de credit a continuat să-și liniștească clienții pe pagina de Facebook. “Imediat ce problema va fi remediată se vor regla și aceste operațiuni dublate.

ING Bank reactionează într-un timp rezonalbil în online, dar în call-center nu fac față

“Ce se intampla? Cu disparutul de bani si linia complet ocupata?” sau “Si la mine la fel, tranzactii dublate, nicun telefon pt clienti nu merge”. Iar mesajele curg: “Customer expirience 0, am stat 40 de minute in astepare si nu am fost preluat de niciun operator. Nici o postare in care sa fim anuntati ce se intampla…”

Clienții ING au mai întămpinat probleme asemănatoare în vara acestui an, când au constatat probleme asemănătoare ca cele întâmpinate astăzi. Desigur, banca a rezolvat toate acele problemele. Cu alte ocazii, platforma online a băncii a picat, iar clienții nu au avut acces la serviciile online puse la dispoziție de bancă.