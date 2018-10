ING e self bank. Total! Din 29 octombrie 2018, banca își închide toate casieriile

ING Bank e self bank. Total! Din 29 octombrie 2018, banca va închide toate casieriile fizice, iar termenul a fost înștiințat tuturor clienților pe parcursul întregului an. ING Bank devine astfel prima banca ce recurge la această operațiune, transformându-și toate sucursalele în unități de tipul self-service, în care operațiunile, precum cele de depune sau ridicare numerar la şi de la ghişeu, nu vor mai fi posibile.

“Schimbarile sunt binevenite, mai ales când simplifică lucrurile. Alternative digitale simple pentru vechile casierii ING Bank. Cel mai scurt drum până la bancă e cel pe care poți să nu îl faci deloc. Așa că începând cu 29 octombrie 2018, toate casieriile ING se vor închide, dar vei putea face în continuare operațiuni, mult mai rapid și mai simplu”, așa începe mesajul băncii transmis clienților săi pe parcursul anului curent.

ING Bank simplifică, dar nu toți clienții se simt confortabil cu noile modificări



În țara cash-ului, în care prim-ministrul Mihai Tudose declara mândru că nu deține un card bancar, nici măcar pentru a-și încasa salariul lunar, ING pariază pe schimbare. Pentru cei mai mulți clienți ai băncii nu se întâmplă nimic nou sau ieșit din comun.

Totuși, există însă și clienți care se plâng de situație și comentează pe paginile de socializare că noua “aventură” nu-i avantajează și declară că vor renunța la bancă. Chiar pe pagina de Facebook a BankingNews sunt astfel de mesaje, iar clienții sunt interesați să afle cum va decurge relația lor cu banca de la 1 noiembrie 2018.

Potrivit ING, după 30 octombrie, plata facturilor în sucursalele ING sau prin canalul Plăți expres nu o să mai fie disponibilă, dar o poți face mult mai simplu prin Scan & Pay direct din ING Home’Bank.

Îți poti alimenta contul, inclusiv pentru rambursarea creditelor prin depunere numerar folosind cardul ING atașat contului (RON sau EUR) direct la ATM-urile ING.

Sau ai la îndemână și următoarele soluții:

• Îi transferi prin ordin de plată, daca ai banii într-un cont la o altă bancă;

• Îți transferi instant banii (RON) pe care îi ai la alte bănci prin funcționalitatea “Portează-ți banii” din ING Home’Bank.

Cum poate fi alimentat contul unui client de către alte persoane sau de către el, daca nu are card ING:

• Direct la ATM-urile ING, pe baza unui cod de depunere ce poate fi solicitat în ING Office, pentru RON începând din 01 noiembrie 2018;

• Prin transfer bancar, posibilitate pe care o are deja la îndemână.

Cum ai acces la banii aflati în contul propriu:

• Efectuezi plăți la comercianți prin intermediul cardului tău bancar;

• Îi retragi în numerar cu cardul, direct de la ATM-urile ING sau ale altor bănci;

• Transferi sumele către alte conturi prin ING Home’Bank.

Ce operațiuni pot efectua pe cont persoanele împuternicite:

• Depuneri de numerar, direct la ATM-urile ING, prin card suplimentar emis pentru contul titularului;

• Depuneri de numerar pe baza unui cod de depunere RON ce poate fi solicitat in ING Office, incepand din 01 noiembrie 2018 (serviciu valabil și pentru titularul contului);

• Retrageri de numerar doar prin card suplimentar emis pentru contul titularului;

• Transferuri prin ING Home’Bank, dacă persoana împuternicită deține acest serviciu.

Alte modificări comunicate de ING Bank în scrisoarea transmisă clienților

• Ca sa comunicam si mai usor, vom folosi drept canale de comunicare atat Facebook – pagina oficiala ING Romania, cat si Facebook Messenger.

• Pentru cardul de credit, deja iti poti gestiona planurile de rate direct din ING Home’Bank, in sectiunea Credite, prin accesarea butonului “Esalonari rate”;

• Vei putea depune numerar cu cardul tau la ATM pana la 40 000 RON / zi si 300 000 RON / an calendaristic (si echivalentul in euro);

• Plata facturilor in sucursalele ING sau prin canalul Plati expres nu o sa mai fie disponibila, dar o poti face mult mai simplu prin Scan & Pay direct din ING Home’Bank;

• La ATM-urile ING poti face tranzactii doar in numerar RON si euro. Pentru alte valute poti sa folosesti doar optiunea de transfer electronic si schimb valutar din aplicatia ING Home’Bank;

• Toate platile in RON efectuate de tine catre alte banci in zile lucratoare pana in ora 18:00 vor fi evidentiate pe extrasul tau in aceeasi zi. Banii vor ajunge la banca beneficiara in cel mai scurt timp, fie in ziua efectuarii platii, fie in urmatoarea zi lucratoare, in functie de ora limita de procesare a platilor prin Transfond-Sent (in prezent 15:25), respectiv BNR-Regis (in prezent 16:00). Platile efectuate intr-o zi lucratoare dupa ora 18:00 sau in zile nelucratoare vor fi evidentiate pe extrasul tau si executate de catre banca in urmatoarea zi lucratoare. Daca vrei sa fii sigur ca banii vor ajunge in aceeasi zi, iti recomandam sa faci plata pana la ora 15:00.

• Vom putea sa nu iti percepem temporar taxe, comisioane sau dobanzi penalizatoare atunci cand contul tau inregistreaza debite neautorizate (overdraft neautorizat), dar nu mai devreme de inregistrarea unui numar de 90 zile consecutive de restanta;

• Limita maxima a sumei cumulate pe care o poti avea in conturile tale curente, de economii si depozite este de 1.000.000 euro (sau echivalent in RON).

Ce planuri a pregatiit ING Bank pana la finalul anului

• Iti vei putea schimba PIN-ul oricarui card pe care il detii, direct din ING Home’Bank;

• Functionalitatea «Plata catre un prieten» va putea fi si mai simpla, pentru ca, in anumite cazuri, vei putea sa trimiti bani direct catre numarul de telefon al prietenului tau, fara sa mai fie nevoie de cod unic prin SMS la incasare.

Pentru mai multe informatii, documente necesare poti accesa www.ing.ro in sectiunea informatii utile / documente contractuale, sau in orice ING Office.