În primele trei luni, profitul ING Bank a fost de 193 milioane lei. Banca a atras 150.000 de noi clienți

2018 a adus un start puternic pentru ING Bank România pe toate segmentele, cu volume de business mai mari și un număr de clienți în creștere. Această evoluție a dus venituri mai mari cu 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, de până la 425 milioane RON, anunță banca.

Costurile operaționale au ajuns la 206 milioane RON, crescute cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut datorită schimbărilor aduse modelului operational anunțat la începutul acestui an, dar și investițiilor în infrastructura IT și aplicațiilor de business, a cheltuielilor cu noii angajați și a costurilor de reglementare.

Măsuri precum politicile de risc îmbunătățite din ultimii ani coroborate cu reversarea provizioanelor pentru anumiti clienti au dus la o scădere a costurilor de risc cu 82%, ajungând la 5 milioane RON la finalul lunii martie 2018. Rezultatele se bazează pe o politică sănătoasă și stabilă de evaluare a clienților pentru toate liniile de business, ce a contribuit la o rată a creditelor neperformante în continuă scădere, ajungând la finalul primului trimestru la 3,1%, cu 0,6 puncte procentuale mai puțin decât în martie 2017.

Profitul brut a ajuns la 214 milioane RON, cu 95 milioane RON mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, datorită unei creșteri puternice a veniturilor (de 102 milioane RON), generată de un număr de clienți în creștere pe toate segmentele de business, dar și a unor costuri de risk și operaționale bine controlate. Profitul net a ajuns la 193 milioane RON, datorită rezultatelor foarte bune de business.

Portofoliul de credite al băncii a ajuns la 21.4 miliarde la finalul lunii martie 2018, mai mare cu 16% față de acum 12 luni, acoperind o cotă de piață de 8,9%, o creștere de 0.9 puncte procentuale față de martie 2017. Portofoliul este în continuare echilibrat între Corporate și Retail, cu ponderi de 42% versus 58%. Segmentul de retail a înregistrat o creștere de 13% în împrumuturile noi acordate persoanelor fizice, cu o creștere remarcabilă pe segmentul creditelor ipotecare noi, de 35% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Împrumuturile pentru IMM-uri a crescut cu 24%, ajungând la 5.0 miliarde RON.

Clienții ING ne-au încredințat 27,9 miliarde RON în depozite, cu 21% mai mare față de martie 2017. Astfel, ING a ajuns la o cotă de piață de 8,5%.

În total, banca a ajuns la volume de business mai mari cu 7 miliarde luând în calcul produsele de creditare și depozitele alese de clienți ING.

Pe parcursul ultimului an, ING Bank a atras 150.000 de noi clienți, o creștere semnificativă pe toate liniile de business, confirmând astfel că serviciile ING sunt pe măsura așteptărilor clienților săi. Nivelul de satisfacție se vede și în scorul NPS ce poziționeaza ING ca cea mai recomandată bancă de către clienții săi.

La finalul lui martie 2018, ING a raportat 623.500 utilizatori ai ING Home’Bank, o evoluție de 25puncte procentuale, care s-au logat de puțin peste 9 milioane de ori, dintre care în 72% din cazuri de pe dispozitive mobile. Clienții au tranzacționat de 2,42 milioane de ori mai mult, o creștere de 31% comparativ cu aceeași perioadă din 2017, 50% dintre tranzacții fiind făcute de pe dispozitive mobile.

„Clienții nu ar trebui să-și consume timpul cu drumuri la bancă pentru fiecare operațiune, ci au nevoie de instrumentele potrivite pentru a-și gestiona banii singuri, așa cum consideră necesar. Valoare adăugată vine tocmai din relația umană extrem de necesară pentru produse mai complexe din portofoliu, pe care clienții noștri o găsesc într-un ING office, în call center sau în relația cu relationship managerul lor.

Considerăm că produsele online și capacitatea de a le oferi clienților servicii instant, sigure și accesibile vor deveni experiențe cotidiene uzuale în viitorul apropiat, dar avem acum posibilitatea și timpul necesar să le dezvoltăm împreună cu clienții noștri. Acesta este modul în care un furnizor de servicii, fie din domeniul bancar sau oricare altă industrie, poate să rămână relevant în viața de zi cu zi a clienților săi”, declară Michal Szczurek, CEO ING Bank România.

Divizia de Mid-Corporate Banking a început anul lansarea ING Business, platforma digitală dedicată companiile antreprenoriale. Clienții IMM și Mid-Corporate vor avea la dispoziție toate produsele și serviciile bancare pe prima platformă omni-channel – desktop, tabletă, smartphone, smartwatch -, complet personalizabilă în funcție de rolul utilizatorului în companie. ING business va deveni progresiv disponibilă clienților, oferindu-le acces la trei tipuri de acțiuni: partea de tranzacționare, dimensiunea de self-service, precum și un nou canal de comunicare directă și personalizată cu banca.

Creșterea creditării pentru clienții mici și mijlocii a continuat susținut și în primul trimestru, influențată de o evoluție pozitivă puternică de 28% pe segmentul clienților mici.

Un început de an activ a avut și divizia de Wholesale Banking, care recent a redevenit participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București și a semnat un număr semnificativ de contracte de creditare. În luna martie, ING a semnat cu CTPark primul credit pe sectorul real estate, cu scopul de a finanța un proiect verde sustenabil. Un alt contract de impact este cel semnat cu Rompetrol Group, parte dintr-o creditare sindicalizată oferită alături de BCR, Raiffeisen si UniCredit.

În zona de Retail, ING Card Complet încă atrage un număr ridicat de conturi de salariu, la un an de la relansarea sa, în principal datorită politicii de zero comisioane, ajungând la o creștere de 24% a portofoliului de consumatori care își încasează veniturile la ING. În categoria microfirmelor, am înregistrat o creștere a numărului de clienți de 71%, datorită ING Business Credit Card lansat la finalului anului trecut, care a oferit start up-urilor posibilitatea de a obține o linie de credit instant în orice ING Office, dar și ca rezultat al platformei flexibile de internet integrată în ING Home’Bank.

Totodată, echipa de retail s-a reîntregit cu noul noul lor Director, Javier Montes Pita, care a preluat responsabilitățile lui Daniel Manibardo Llano.

Rezultate financiare ING Group

ING Group a atras noi consumatori și a consolidat relația cu cei existenți. Numărul total de consumatori a crescut cu 400.000 în acest trimestru, ajungând la 37.8 milioane. Rezultatele nete ale primului trimestru din 2018 ale ING sunt de 1.225 milioane de euro, creștere de la 1.143 milioane euro înregistrate in trimestrul similar din 2017 și de la 1.015 milioane de euro raportați în trimestrul patru din 2017.

Costurile de risc s-au menținut la un nivel redus și am dovedit un bun control al costurilor în primul trimestru. Cheltuielile au fost menținute la un nivel mai scăzut față de ultimul trimestr al lui 2017, când costurile au fost ridicate datorită investițiilor în proiecte de dezvoltare și cheltuieli ne-recurente.