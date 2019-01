Banca Mondială a rămas fără președintele Jim Yong Kim

Jim Yong Kim şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al Băncii Mondiale, au anunţat luni seară surse citate de publicaţiile The Guardian şi Financial Times. Conform acestora, Jim Yong Kim a luat decizia de a demisiona pentru a se angaja în sectorul privat. “Este vorba de o decizie de natură personală”, a declarat un oficial, sub protecţia anonimatului.

Demisia va deveni efectivă din 1 februarie. Banca Mondială a confirmat demisia, relatează agenţia de presă Reuters.

Care este cauza unei astfel de decizii surprinzătoare?

Decizia lui Jim Yong Kim vine pe fondul neînșelegerilor cu Administrația SUA pe teme schimbărilor climatice și a nevoii creșterii resurselor de care dispune banca, potrivit Reuters.

Jim Yong Kim, nominalizat de fostul președinte SUA Barack Obama, a făcut o prioritate din finanțarea proiectelor de energie verde și a retras sprijinul pentru proiectele energetice bazate pe cărbune.