Dacă vor prosperitate, băncile trebuie să se transforme în companii digitale. După BRD, a venit rândul OTP Bank să investească în echipa IT

Băncile trebuie să-și “uite” trecutul și imaginea de “companii tradiționale” și să se transforme în noi companii digitale, dacă vor să prospere într-un mediu bancar dominat de competitori inteligenți din punct de vedere tehnologic. Așa se face că cele mai multe institutii de credit investesc în noi centre digitale, inclusiv cele din România.

Băncile autohtone pun bazele unor noi canale de tranzacționare, observăm investițiile deja efectuate de Banca Transilvania, BCR sau ING, vedem că vine din urmă generația Millenials, că telefonul este tot mai folosit iar clienții caută noi experiente. Din 2016, băncile prezente în piața au fost nevoite să vină cu noi soluții și investescconstant în noile canale digitale, fiind atente și la costurile de implementare, nu tocmai mici.

Băncile vor să dezvolte proiectele intern

De exemplu, în 2016, ING Bank anunța că urmează investiții constante în creșterea și dezvoltarea tehnologiilor în digital banking. Tot atunci, banca anunța că vrea să angajeze sute de specialiști IT pentru banca viitorului. ING Bank este organizatoarea Hackathon-ul internațional 24HCodING dedicat specialiștilor IT și studenților în domeniu, pentru a concepe și a implementa aplicații inovatoare.

În 2017, Libra Internet Bank anunța că își extinde echipa de IT. Banca și-a construit de-a lungul timpului un departament puternic de IT, pregătit să susțină planurile de dezvoltare ale băncii. Libra a dezvoltat serviciul de chatbot, dezvoltat in-house, de către echipele IT și Digital.

Odată cu implementarea PSD2, mediul concurențial se va schimba, vom avea pe piață aceste fintech-uri care nu mai pot fi ignorate, iar băncile se adaptează, își accelerează investițiile în centre digitale.

Dacă săptămâna trecută BRD lansa o nouă divizie IT, gata să aducă plus valore în domeniul digital, astăzi OTP Bank anunță că îsi mărește echipa.

“BRD a inaugurat vineri noul centru digital. O echipă entuziastă de experți digitali va lucra la proiectarea, dezvoltarea și testarea tehnologiilor care vor îmbunătăți experiența clienților și a colegilor noștri” a declarat François Bloch, CEO.

Cei mai multi bancheri sunt conștienți că sucursalele vor continua să existe pentru mulți ani, dar vor juca un rol complet diferit, cu servicii cu o valoare adăugată mai mare

Astăzi, OTP Bank anunță că își dublează echipa IT pentru a susţine planurile de dezvoltare digitală. Digitalizarea și inovația sunt piloni centrali pentru îmbunătățirea experienței clientului cu serviciile oferite de orice bancă.

OTP Bank România își dublează echipa de IT pentru a susţine planurile de dezvoltare digitală pentru anul viitor, anunță banca. În procesul de îmbunătățire constantă a experienței clientului cu serviciile băncii, OTP Bank România caută specialiști IT deschiși către inovație, performanţă şi noi oportunităţi, care să contribuie la implementarea strategiei de digitalizare.

„Viziunea OTP Group este că viitorul bankingului este strâns legat de evoluțiile tehnologice. Este natural, astfel, ca OTP Bank România să se dezvolte prin digitalizare și inovație, pentru a fi cât mai aproape de client și de nevoile sale și pentru a-l servi cât mai eficient. De aceea, investim constant nu numai în adaptarea noilor tehnologii la profilul serviciilor oferite de bancă, dar și în proiecte in-house ce susțin evoluția domeniului banking digital”, a declarat Constantin Mareș, Director Executiv, responsabil cu coordonarea zonei de IT în cadrul OTP Bank România.

OTP Bank România caută specialiști IT dornici să contribuie la dezvoltarea tehnologică a Băncii, pentru eficientizarea interacțiunii și îmbunătățirea experienței clientului cu serviciile oferite. Echipa va lucra cu unele dintre cele mai noi tehnologii din domeniu, în cadrul unor proiecte de anvergură de Data Science/ Big Data şi Robotic Process Automation.

Printre posturile disponibile în București se numără Oracle Developer Core Systems şi Developer Data Warehouse Implementation, Analyst BPM/CRM, Windows Senior System Administrator, Senior Application Administrator.