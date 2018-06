Alpha Bank România, APPE și Tara Interactive lanzează “KIDS – o afacere de succes” – aplicație dedicată educației financiare a copiilor

Alpha Bank România în parteneriat cu Asociaţia pentru promovarea performanţei ȋn educaţie (APPE) și dezvoltatorul Tara Interactive lansează “KIDS – o afacere de succes”, aplicație dedicată preșcolarilor și elevilor de școală primară pentru a-i ajuta să învețe și să practice concepte financiare.

“KIDS – o afacere de succes este o combinație de jocuri educaționale, rezolvarea problemelor și chestionare. Într-o manieră plăcută și utilă, conținutul educațional al aplicației aduce in atenția copiilor diferite principii financiare, cum ar fi economisirea, gestionarea ȋnţeleaptă a cheltuielilor, sau stabilirea de obiective.

Prin joc și distracție, copiii vor descoperi, printre altele, ce ȋnseamnă să gestioneze banii, să cumpere materiale și să plătească cheltuielile. În funcție de câți bani vor cheltui, vor putea vinde și economisi. Pe măsură ce își dezvoltă afacerea, vor trebui să-și gestioneze cheltuielile și să facă profit. Trecȃnd la nivelul superior al jocului, copiii vor învăța să construiască și să conducă o afacere de success, să crească producția, să vândă și să facă investiții. dar și să utilizeze servicii bancare; ei vor putea să deschidă un cont, să facă depozite sau să ia credit, să-l plătească.

„Educaţia este una dintre cele mai importante teme ȋn dinamica timpurilor noastre. Investiţia în educația copiilor noștri este cel mai sigur mod de a le securiza viitorul, chiar daca este un ciclu lung ce necesită atenție și dedicație. Trăim într-o lume din ce în ce mai complexa atȃt din punct de vedere al avansului tehnologic, cȃt și al instrumentelor și nevoilor financiare. Este, astfel, de datoria noastră să le punem la dispoziție toate instrumentele necesare intergrarii conceptelor financiare într-un mod cȃt mai facil.”, a declarat dl Sergiu Oprescu, Presedinte Executiv, Alpha Bank Romania.

“Educatia financiara reprezinta inovatie in educatie prin metodele si tehnicile moderne de predare utilizate, prin dezvoltarea creativitatii si gandirii logico-matematice la elevi, prin imbinarea formalului cu non-formalul si prin interdisciplinaritatea materiei de studiu (sunt imbinate notiuni de matematica financiara, limba romana, desen, istorie, geografie, comunicare, antreprenoriat etc). Prin predarea educatiei financiare in scolile din Romania, urmarim aplicarea celor mai bune practici din Uniunea Europeana (recomandate atat de OECD, cat si de BCE) cum ar fi: utilizarea aplicatiilor informatice pe teme economice (gamification) sau digitalizarea manualelor in vederea formarii noii generatii si in vederea cultivarii respectului fata de munca, bani, persoane si institutii.” A declarant Ligia Georgescu-Golosoiu, Presedinte APPE

“Kids – o afacere de success” a venit din dorinta noastra, ca parinti, de a contribui la educatia financiara a copiilor prin joc. Inspirat de fetitele mele, am creat si dezvoltat impreuna cu echipa de la TARA interactive aceasta aplicatie care sa reproduca situatii de viata si sa vina, astfel, cat mai firesc, cu primele notiuni de educatie financiara si antreprenoriat, la scoala sau acasa”, a declarant Vlad Lepadatu, Director General, TARA Interactive.

Aplicația este disponibilă pentru descărcare pe iOS, Android din paginile dedicate aplicaţiilor, dar și de pe www.alphabank.ro și www.appe.ro .