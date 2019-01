Laurențiu Mitrache este noul CEO de la CEC Bank. Confirmarea oficială vine odată cu lansarea unui nou produs al băncii

Banca Națională a României a aprobat propunerea venită din partea Ministerului de Finanțe, iar Laurențiu Mitrache este noul CEO al CEC Bank. Ministerul Finanţelor, principalul acţionar, a făcut noile propuneri pentru conducerea CEC la şedinţa AGA de vineri, 28 septembrie, nominalizându-l pe Laurenţiu Mitrache pentru poziţia de CEO, post nou-creat, şi pe Bogdan Neacşu pentru funcţia de prim-vicepreşedinte. În această perioadă, Mihaela Popa, vicepreşedinte al CEC Bank, a fost numită CEO interimar.

Astăzi, CEC Bank confirmă oficial numirea unui nou Director General printr-un comunicat de presă prin care banca anunță lansarea unui nou produs în piața bancară.

CEC Bank lanseaza un nou produs de economisire dedicat clientilor persoane fizice – Depozitul cu depuneri ulterioare, in lei, pe termen de 12 luni. Dobanda anuala bonificata la data lansarii este de 2% p.a. pentru depozitele constituite la ghiseele bancii, iar in cazul celor constituite prin intermediul canalelor alternative se acorda un bonus de dobanda de 0,25% p.a.

Valoarea depozitului la constituire este de minimum 500 lei, iar pe toata perioada de constituire a depozitului sunt permise depuneri ulterioare de minimum 500 lei. La scadenta, depozitul se poate prelungi automat pe o perioada egala cu cea prevazuta in contract pana la lichidarea acestuia, in conditiile de dobanda din ziua prelungirii, fiind mentinuta si facilitatea oferita de banca de a nu se percepe comision de retragere numerar in ziua de scadenta a depozitului. Sumele sunt garantate, conform legii, de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar.

Laurentiu Mitrache este noul Director General de la CEC Bank “Prin lansarea Depozitului cu depuneri ulterioare, CEC Bank vine in intampinarea clientilor persoane fizice cu un produs de economisire flexibil, care beneficiaza totodata de o dobanda competitiva. Avem in vedere atat fidelizarea clientilor existenti, cat si atragerea de noi clienti, cu solutii potrivite pentru gestionarea optima a disponibilitatilor banesti”, a declarat domnul Laurentiu Mitrache, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Depozitul poate fi constituit atat la ghiseele bancii, prin intermediul celor peste 1.000 de unitati teritoriale, din care aproximativ 500 sunt amplasate in mediul rural, cat si prin solutiile digitale: CEC Bank Mobile Banking, Internet Banking CEConline sau Phone Banking TeleCEC.