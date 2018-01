„Legea cash-back” are norme metodologice și se poate aplica. Cosmin Vladimirescu, Mastercard România, explică importanța legii

Ca urmare a adoptării de către Guvern și a publicării vineri, 5 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial a normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cunoscută drept „Legea cash-back”, din 1 iulie, românii pot cere eliberare de numerar direct de la comercianții de unde îşi fac cumpărăturile.

Doar comercianţii cu vânzări anuale de minim 10.000 euro vor fi obligați să elibereze numerar

Lipsa unor unitati bancare amplasate în sate, a dus la idea implementării Legii cash-back. Și atfel, casele de marcat din orice magazin în care se plăteste prin sistemul POS sunt transformate în bancomate.

La POS-ul comerciantului, clientul poate cere un avans, evidențiat distinct pe bonul fiscal, ce nu poate depăsi suma de 200 lei.

Comisionul de retragere numerar, suma ce poate fi percepută de comercianţi de la titularul cardului, nu poate depăşi 1% din valoarea avansului în numerar acordat.

„Acoperirea de POS incepe sa fie mai buna decat acoperirea de ATM-uri, deci este important in special pentru cei de la sate. Persoane care isi iau pensia pe carduri, persoane care fac naveta la oras in fiecare zi, sa aiba acces la propriii bani in localitatea de domiciliu”, spunea Zsolt Molnar, deputat UDMR, initiatorul legii.

MasterCard explică pe larg care este rolul legii Cash-back

Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România, salută adoptarea normelor metodologice pentru aplicarea ei. Pentru ca procesul implementării să fie unul cât mai eficient și mai rapid, Mastercard a oferit instituțiilor bancare o derogare până la sfârșitul anului 2016 de la plata costurilor aferente serviciului cash-back prin care populaţia să ridice bani de la comercianţi prin intermediul POS-urilor.