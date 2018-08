Libra Internet Bank a raportat un profit dublu pe primul semestru din 2018

Libra Internet Bank raporteaza, pentru primul semestru din 2018, un profit net de 46,39 milioane lei, dublu fata de rezultatul obtinut in perioada similara a anului trecut (23,96 milioane lei), anunta banca.

Rezultatul remarcabil a fost obtinut in primul rand prin cresterea semnificativa a portofoliului de credite, in conditiile unei rate de neperformanta mult sub media sistemului bancar, dar si prin optimizarea cheltuielilor operationale.

La 30 iunie 2018, activele nete ale Libra Internet Bank au fost de 4,96 miliarde lei (in crestere cu 9% fata de inceputul anului), soldul surselor a fost de 4,39 miliarde lei, iar soldul creditelor de 3,06 miliarde lei.

Rata de neperformanta s-a situat la 1,69%, un nivel mult mai bun decat media pietei.