Libra Internet Bank isi extinde echipa de IT

Libra Internet Bank anunta ca isi extinde echipa de IT, avand ca obiectiv continuarea in ritm sustinut a dezvoltarii tehnologice remarcabile de pana acum.

Banca anunta ca a demarat recrutarea a inca noua specialisti IT, care sa se alature echipelor din Bucuresti si Craiova.

Cautam specialisti IT, cu o experienta de minim 2 ani, pentru pozitiile: Software Developer, Network Administrator si Technical Expert. Cei interesati pot aplica AICI

Libra Internet Bank si-a construit de-a lungul timpului un departament puternic de IT, pregatit sa sustina planurile de dezvoltare ale bancii. Rezultatele nu s-au lasat asteptate si aplicatiile informatice, dezvoltate aproape in totalitate in-house, au generat rezultate remarcabile. Cel mai recent: premiul “Cea mai inovatoare banca din Romania” a fost castigat pentru serviciul de chatbot, dezvoltat in-house, de catre echipele IT si Digital.

“Suntem o echipa foarte unita, cu oameni care se dedica 100% in orice proiect pe care il dezvolta. O echipa care lucreaza cu cele mai noi tehnologii si in care se incurajeaza inovatia, proactivitatea, ideile cat mai originale. Proiectele dezvoltate intern vorbesc foarte mult despre noi, fiind bine primite in piata si recunoascute ca cele mai bune si inovatoare din sistemul bancar. Avem, in acest moment, peste 70 de colegi dedicati activitatilor de IT, avand misiunea de a imbunatati constant experienta clientului cu serviciile noastre bancare”, declara Alexandru Dionian, Directorul Diviziei IT Libra Internet Bank.

Despre Libra Internet Bank – are active nete de aproape 1 miliard euro si a realizat anul trecut un profit record, de aproape 13 milioane de euro, in crestere cu 83% fata de anul precedent. Recunoscuta pentru activitatea de succes dedicata profesiilor liberale, dezvoltatorilor imobiliari si agribusiness-ului, Libra Internet Bank foloseste inovatia si noile tehnologii pentru a oferi cea mai buna experienta bancara clientilor sai. Banca are o retea de 50 de sucursale si un canal complet de digital banking.