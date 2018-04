Libra Internet Bank raporteaza un profit record, de 59,4 milioane de lei in 2017, in crestere cu 83% fata de anul precedent

Libra Internet Bank raporteaza, pentru 2017, un profit net record, de 59,4 milioane de lei, in crestere cu 83% fata de anul precedent.

In 2017, activele totale ale Libra Internet Bank au atins valoarea de 4,6 miliarde lei, in crestere cu 36% fata de 2016. In aceeasi perioada, fondurile atrase de la clienti au ajuns la 4 miliarde de lei (crestere de 35%), in timp ce portofoliul de credite a ajuns la 2,6 miliarde de lei (crestere de 28%). Rata creditelor neperformante continua sa ramana extrem de redusa, respectiv 2,7%, comparativ cu 6,4% la nivelul sectorului bancar.

Activitatea si performantele Libra Internet Bank au fost recompensate, in 2017, cu doua premii importante. In cadrul Galei Mastercard Bank of the Year, Libra Internet Bank a fost desemnata “Cea mai inovatoare institutie financiara a anului”, iar Depozitul la 1 an si 1 luna a castigat premiul de “Cel mai bun produs de economisire al anului”.

“Rezultatele de anul acesta se datoreaza cresterii liniilor de business traditionale: Profesii Liberale, IMM, Agricultura, Dezvoltari Imobiliare, unde experienta si inovarea au reprezentat elemente cheie ale succesului. De asemenea, cresterea a fost sustinuta de sectorul digital banking, unde avem specialisti dedicati de a dezvolta produse si servicii inovatoare, aliniate cu trendurile la nivel mondial.”, a declarat Emil Bituleanu, Director General Libra Internet Bank.



