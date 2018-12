Liviu Dragnea: Aştept de la Guvern ca să vedem câţi bani au făcut băncile împrumutând statul

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, joi seară la Antena 3, că aşteaptă de la Guvern să arate poporului român câţi bani au câştigat băncile din împrumuturile pe care le-au acordat statului.

„Aştept de la Guvern ca să vedem şi noi ca popor domnule câţi bani au făcut băncile împrumutând statul. Orice stat de împrumută de la bănci. Dar de ce să nu fac altceva? Să mă împrumut de la români? Să fie obligaţiuni şi atunci şi eu am de câştigat şi românii. Randamentul de e de şapte ori mai mare decât în media UE. Sigur că noi acum când începem să luăm măsuri sar o grămadă, pentru că ai făcut 5,6 miliarde lei profit într-un an. E ok. Nu era nicio problemă dacă făceai banii aceştia împrumutând economia. Dacă e făcut. De asta vorbim de lăcomie”, a afirmat Liviu Dragnea, joi seară la Antena 3.

Liderul PSD a spus că România, „dacă nu este colonie” trebuie să intervină cu măsuri fiscale, pentru că este vorba despre resursele şi economia ţării noastre.

„Dacă nu este colonie trebuie să intervii. Noi vorbim despre resursele României care am văzut că sunt acolo şi cum ajung acolo ca şi preţ. Sunt zeci de miliarde făcute în Romînia ca cifre de afaceri. Foarte bine. Să le facă şi economia din România câştigă totuşi foarte puţin. Chiar suntem proşti. De aceea am vrut să înţeleagă toată lumea când spuneam că nu mai vreau ca România să fie sat fără câini”, a completat Dragnea.