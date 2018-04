MasterCard Bank of the Year: Libra Internet Bank a fost desemnata cea mai inovatoare banca din Romania

Libra Internet Bank a fost revelatia editiei din acest an a MasterCard Bank of the Year, unde a obtinut doua premii importante – “Cea mai inovatoare banca” si “Produsul de economisire al anului”, se arată într-un comunicat de presa remis BankingNews.ro

Libra Internet Bank a fost singura banca premiata din afara Top 6 banci din Romania.

“Wow, aceste premii sunt o surpriza foarte placuta pentru noi. Anul 2017 a fost cel mai bun din istoria bancii, nu doar din perspectiva rezultatelor financiare, ci si a realizarii unor proiecte apreciate in mod deosebit de clienti, dar iata si de un juriu atat de prestigios. Multumesc tuturor colegilor pentru efortul depus si actionarilor pentru sprijinul constant”, a declarat Emil Bituleanu, Director General Libra Internet Bank.

MasterCard Bank of the Year este un concurs de prestigiu, aflat la a treia editie in Romania. Castigatorii au fost decisi de un juriu format din aproximativ 30 de personalitati din mediul de business, academic si reprezentanti ai autoritatilor din industria bancara.

Produsul cu care Libra Internet Bank a convins juriul ca este cea mai inovatoare banca din Romania este chatbotul dezvoltat de specialistii bancii. Aplicatia informatica, gandita pentru a usura cat mai mult interactiunea clientilor cu banca si a reduce timpul alocat operatiunilor bancare, preia cereri de credit si de carduri de credit, dar deschide si conturi bancare, totul printr-un flux simplu si rapid, de tip messenger. In numai patru luni de la lansare, chatbotul a inregistrat peste 10.000 de interactiuni cu persoane interesate de produsele bancare oferite online de Libra Internet Bank.

Premiul pentru “cel mai bun produs de economisire al anului” a fost castigat de Libra Internet Bank pentru Depozitul la 1 an si 1 luna, cunoscut sub sloganul “ Daca vrei dobanda buna, mai pune la an o luna”.