Mastercard devine partenerul Summer Well și oferă abonamente la preț preferențial

Mastercard anunță un nou parteneriat, cu festivalul de muzică Summer Well, care va avea loc în weekendul 10-12 august pe Domeniul Știrbey. Parteneriatul, care demarează la ediția din acest an a Summer Well, completează lista de parteneriate dintre Mastercard și cele mai cool festivaluri din România: TIFF și Electric Castle. Astfel, prin parteneriatul cu Summer Well, Mastercard devine cardul preferat al celor care vor să înceapă ceva de neprețuit.

Pentru a sărbători parteneriatul cu Summer Well, Mastercard le-a pregătit fanilor o ofertă specială: abonamente la prețul de doar 275 de lei + taxe în loc de 315 lei + taxe, ofertă valabilă timp de 8 zile, în intervalul 11-18 iulie, pe www.easytickets.ro.

„Stim că arta, indiferent dacă vorbim despre muzică, despre film sau despre o altă formă de exprimare, este un limbaj universal, ce are forța să unească oameni și destine. Mastercard este de 12 ani în lumina reflectoarelor la TIFF și de 4 ani pregătește surprize electrice la Electric Castle. Așadar, parteneriatul cu Summer Well a venit ca un gest de normalitate pentru noi, la fel cum ne dorim să fie și plata cu cardul. Prin parteneriatul cu Summer Well, le oferim fanilor ocazia să înceapă ceva de neprețuit și să-și rezerve încă de pe acum locul în primele rânduri ale festivalului, urmându-și astfel pasiunea pentru muzică și momente unice. Pe lângă oferta specială, festivalierii vor avea parte de surprize și de momente unice în cadrul festivalului”, a declarat Ada Iftodi, Marketing Manager, Mastercard România.

„Un festival precum Summer Well este, prin definiție, o serie de experiențe unice, de la șansa de a-ți vedea pentru prima oară idolii muzicali în concert până la interacțiunile cu oameni pe care nu îi cunoști, dar cu care împarți aceleași emoții intense. Nu întâmplător, începând cu acest an, avem alături un partener precum Mastercard, a cărui filosofie vine în mod natural în completarea promisiunii Summer Well, festivalul ‘ca o vacanță’”, a afirmat și John Varbiu, Booking & Hospitality Manager, Summer Well Festival.

Biletele asigură accesul la eveniment pe toată durata celor 3 zile de festival şi se pot cumpăra exclusiv online, de pe site-ul Summer Well (www.easytickets.ro), doar cu carduri emise sub mărcile Mastercard® și Maestro®.

Prin parteneriatul nou încheiat, Mastercard și Summer Well le oferă fanilor modalități simple și eficiente de plată, atât pentru bilete, cât și în cadrul evenimentului, încurajând în acest fel plățile contactless. Printre numele confirmate la ediția din acest an a Summer Well se numără Justice, Bastille, The Kooks, Kodaline, Cigarettes After Sex și Sofi Tukker.