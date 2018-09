Mihaela Popa, noul Director general – Presedinte al CEC Bank, pozitie interimara

Actionarul CEC BANK S.A., Statul Roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, a hotarat modificarea statutului Bancii in sensul adoptarii sistemului splitat de conducere (separarea functiei de Presedinte al Consiliului de Administratie de cea de Director General – Presedinte al Comitetului de Directie).

Totodata, Adunarea Generala a Actionarilor CEC BANK S.A. a stabilit numirea doamnei Mihaela Popa in functia de Director general – Presedinte al Comitetului de Directie, interimar si numirea domnului Radu Gratian Ghetea in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii.

Doamna Mihaela Popa s-a alaturat echipei de conducere, in calitate de vicepresedinte coordonator al diviziei Corporate din septembrie 2007, anterior ocupand pozitia de director vanzari – Sucursala Municipiului Bucuresti, din cadrul CEC Bank.

Absolventa a Academiei de Studii Economice, Facultatea Finante-Banci, doamna Mihaela Popa are o experienta de peste 30 de ani in activitatea bancara. Si-a inceput cariera in 1978 la Banca Romana de Comert Exterior (B.R.C.E.), unde a avansat pana la functia de director de sucursala. Din 1999 pana in 2003, a fost director general la Banca Italo Romena, iar din 2003 pana in 2006, a fost director de sucursala, respectiv director regional al Raiffeisen Bank Romania.

A urmat mai multe cursuri la nivel european, in special in domeniul vanzarilor, iar printre premiile primite se numara distinctia “Leading Corporate Executive Award”, pentru priceperea si pasiunea cu care ii conduce pe angajatii CEC Bank.

“Dincolo de atributii si responsabilitati, numirea in aceasta functie reprezinta, pentru mine, un moment cu o dubla incarcatura emotionala. Pe de o parte, o privesc ca pe o preluare de stafeta in cursa pe care am inceput-o cu 11 ani in urma, alaturi de Presedintele Ghetea si de colegii din Comitetul de Directie. Nu a fost usor, insa, impreuna, am reusit sa castigam o prima etapa din aceasta cursa, iar CEC Bank se regaseste in prezent in grupul bancilor de elita din Romania, fiind o banca comerciala universala, moderna si competitiva. Pe de alta parte, sunt convinsa ca greul abia acum incepe, intrucat Banca trebuie sa continue cursa, sa continue evolutia ascendenta din ultimul deceniu si sa inregistreze, in perioada imediat urmatoare, un impact vizibil in ceea ce priveste cresterea eficientei”, a declarat doamna Mihaela Popa, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

“Desi drumul pe care l-am parcurs pana acum nu a fost unul usor, am reusit ca, impreuna, sa realizam obiectivul stabilit in 2007: transformarea dintr-o banca de economii intr-o banca comerciala universala competitiva. Succesul proiectului “CEC Bank” nu poate fi contestat de nimeni si demonstreaza din plin ca deciziile luate pana acum au fost cele corecte si necesare. Multumesc intregului colectiv al CEC Bank pentru sustinerea pe care mi-a oferit-o in calitate de Presedinte al institutiei. Proiectele de succes ale Bancii trebuie continuate si urez succes in continuare intregii echipe CEC Bank, care o are in fruntea sa pe doamna Mihaela Popa, un profesionist cu mare experienta”, a completat domnul Radu Gratian Ghetea, Presedinte al Consiliului de Administratie al CEC Bank.

In prezent, Comitetul de Directie al CEC Bank este format din doamna Mihaela Lucica Popa – Director general – Presedinte, interimar, domnul Andrei Liviu Stamatian – Director – Prim-Vicepresedinte, domnul Gheorghe Carabasan – Director – Vicepresedinte si doamna Mirela Iovu – Director – Vicepresedinte. Consiliul de administratie al Bancii este format din domnul Radu Gratian Ghetea – Presedinte, domnul Andrei Liviu Stamatian – Membru, doamna Mihaela Lucica Popa – Membru, domnul Gheorghe Carabasan – Membru, domnul Ciprian Badea – Membru, doamna Mirela Sitoiu – Membru, domnul Valentin Mavrodin – Membru, domnul Mihai Gogancea Vatasoiu – Membru, doamna Mirela Calugareanu – Membru si doamna Elena-Oana Iacob – Membru.