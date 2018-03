Isărescu: Ne-am dat seama cât de periculos este să vorbim doar în interiorul instituţiei. Riscăm ca un credit să nu mai fie un credit, ci un fel de donaţie, pentru că debitorul nu a înţeles despre ce este vorba

Lipsa cunoştinţelor financiare ar putea bulversa întreaga piaţă financiară şi ar putea distruge creditarea, afirmă Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

„Noi împlinim în acest an, 10 ani de când facem educație financiară aici la BNR”, a tinut să reamintească Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, în cadrul conferinței „Incluziunea financiară – de la vorbe la fapte”, organizată în cadrul proiectului internațional „Global Money Week”.

Educaţia financiară are un rol important la nivel naţional, în condiţiile în care populaţiei României are un nivel foarte scăzut al educaţiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donaţii pentru că debitorii nu le-au înţeles, a afirmat vineri guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, citat de News.ro.

”Ne-am dat cât de periculos este să vorbim doar în interiorul acestei instituţii. Populaţia trebuie să înţeleagă, pentru putea folosi instrumente financiare complexe. Altfel, riscăm ca un credit să nu mai fie un credit, ci un fel de donaţie, pentru că debitorul nu a înţeles despre ce este vorba. Asta ar bulversa total piaţa financiară, ar distruge piaţa creditului şi ar crea multiple probleme în lanţ în funcţionarea economiei de piaţă”, a afirmat Isărescu.

Legi fără studii de impact, făcute după cum înțelege fiecare

“In calitate de veteran trebuie sa va spun ceva din anii precedenti. Eram prin anii 90 si sub presiunea istoriei, a timpului, trebuia sa promovam legi. Legile reformei in 91, 92, 93. Nu intram niciodata in Parlamentul Romaniei (cu o lege) fara sa ni se puna intrebarea aceasta: aveti un studiu de impact ? Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit. A veni cu o lege care spune ca am inteles eu ca asa e in Uniunea Europeana nu este suficient”, a spus vineri Guvernatorul BNR Mugur Isarescu

Guvernatorul consideră că ar trebui un proiect la nivel naţional din punct de vedere al educaţiei financiare.

”Trebuie să avem o strategie la nivel naţional în acest sens, nu doar a BNR, ci şi a mai multor instituţii statului. (…) Educaţia financiară este foarte scăzută în România. (…) De la acest adevăr trebuie sa plecăm”, a spus Isărescu.

În cadrul aceluiaşi eveniment, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a afirmat că educaţia financiară din România ar trebui să vizeze în primul rând Parlamentul, în contextul în care această instituţie joacă un rol important pentru bunul mers al economiei româneşti.

”Primul nivel de la care trebuie începută educaţia financiară este Parlamentul. Este locul în care se iau măsuri importante, se fac propuneri legislative”, a ținut sa precizeze Eugen Teodorovici.

„Am supărat pe foarte multă lume zilele trecute când am spus că eu aș fi început să fac educația financiară chiar din Parlament. Mi se pare normal ca oamenii care iau astfeld e decizii trebuie să aibă măcar noțiuni de bază despre cultura financiară. „La nivel de populație, și oamenii trebuie să aibă o cultură financiară pentru a înțelege deciziile care se iau de anumite instituții”, a mai spus ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici.

România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană (UE) din punct de vedere al educaţiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondială. Mai mulţi economişti au atras atenţia că este nevoie de un proiect la nivel naţional pentru a rezolva această problemă.