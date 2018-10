Nicoleta Deliu, BCR: ”Educația financiară ar trebui să pornească de la ideea de a nu ne mai uita cu teamă și cu rușine la banii noștri. În România subiectul bani este unul tabu. Și asta ne face rău!”

Atunci când vine vorba despre conceptul de educație financiară, putem afirma, fără rezerve, că BCR a demonstrat în ultimii aproape 10 ani o implicare activă și continuă, prin asumarea unor proiecte speciale care au urmărit o consolidare a cunoștințelor privind viața financiară a populației. Discuția pe care am purtat-o cu Nicoleta Deliu, Șef Departament Comunicare Corporativă și Afaceri Comunitare din cadrul BCR, a urmărit să puncteze importanța pe care o au deciziile privind relația cu banii în viața fiecărui individ și ce influență au avut programele de educație financiară inițiate de instituția de credit.

”Cei mai mulți dintre oamenii care participă la cursurile de educație financiară organizate în agențiile BCR ne spun că nu au avut niciodată o discuție atât de complexă despre ce înseamnă viața financiară”, subliniază Nicoleta Deliu, Șef Departament Comunicare Corporativă și Afaceri Comunitare, în cadrul unui interviu acordat Revistei BankingNews. În opinia sa, cel mai important aspect pe care l-a observat de-a lungul anilor este reprezentat de interesul din ce în ce mai mare pentru discuțiile despre bani.

”Cred că am învățat toți să vorbim un pic mai natural și fără rețineri despre bani, și asta este extrem de important pentru toată lumea”, punctează oficialul BCR, referindu-se la rezultatele interacțiunii din cadrul cursurilor programului ”Școala de bani”. Nicoleta Deliu mărturisește că este foarte important ca educația financiară să pornească de la ideea de a nu ne mai uita cu teamă și cu rușine la banii noștri. ”În România subiectul bani este unul tabu. Și asta ne face rău!”, susține specialistul instituției de credit.

– BCR are o experiență impresionantă în ceea ce privește educația financiară, consolidând de-a lungul anilor un portofoliu de proiecte inedite, multe dintre ele rămânând în mentalul colectiv. Privind în urmă, care sunt efectele practice ale acestor proiecte și cum au influențat ele activitatea băncii?

– Într-adevăr facem proiecte de educație financiară de mai mulți ani, dar cred că momentul de referință pentru noi a fost când am lansat ”Ghidul creditării responsabile”, pentru că a fost pentru prima dată când am schimbat perspectiva de adresare: nu am mai încercat să explicăm diferiți termeni bancari, ci ne-am uitat dintr-o perspectivă mult mai amplă la ceea ce înseamnă viața financiară și un comportament financiar responsabil, mai presus de interacțiunea cu banca. Trebuie să recunoaștem că banca este doar un facilitator pentru împlinirea financiară. ”Școala de bani” a urmat foarte natural – aici am scos din discuție cu totul interacțiunea cu banca și ne-am axat doar pe o perspectivă foarte personală a ceea ce înseamnă managementul banilor în diferite etape ale vieții. Am reușit să vorbim în 2 ani cu aproape 100.000 de români și știm că marea majoritate a avut momente de revelație în timpul cursului de la ”Școala de bani”, și – deși nu am un studiu acum – sunt foarte convinsă că mulți și-au îmbunătățit relația cu banii – văd asta la toți cunoscuții mei care au fost la cursurile noastre, văd în feedback-urile pe care le primim de la participanți. Cred, de asemenea, că unul dintre cele mai importante efecte ale programului de educație financiară este modul în care colegii noștri au început să se raporteze la program și energia pe care o pun în el. Timp de trei luni – august, septembrie și octombrie 2018, am avut/avem 120 de sucursale deschise în fiecare joi după program pentru cursuri la ”Școala de bani” și asta înseamnă că cel puțin 250 de colegi sunt disponibili săptămână de săptămână, după ce termină programul obișnuit să îi învețe pe români cum să-și gestioneze banii. Este un efort considerabil și eu sunt tare mândră de ei.

– În calitatea de furnizor de educație financiară, sunt convinsă că această experiență a generat și o serie de învățăminte pentru instituție așa cum și profesorii acumulează o serie de idei/stări/opinii de la elevii lor. Ce a învățat BCR?

– Și BCR, și clienții BCR care au participat la curs au învățat cum să privești viața financiară a unei persoane în întregul ei, pe termen lung. Cred că am învățat toți să vorbim un pic mai natural și fără rețineri despre bani, și asta este extrem de important pentru ambele părți. La BCR învățăm să devenim consilieri de viață financiară, capabili să înțelegem nevoi și dorințe de viață, nu doar de moment. Și această perspectivă de ansamblu ne ajută să devenim mai buni și în munca de fiecare zi.

– Ce proiecte de educație financiară derulează în prezent BCR și care sunt obiectivele asumate în acest an?

– Avem un singur mare proiect: ”Școala de bani”. Ce facem, însă, este să adaptăm conținutul educațional pentru mai multe categorii de vârstă, în așa fel încât să putem să vorbim pe înțelesul tuturor, păstrând totuși aceleași principii: conștientizarea banilor și disciplina în utilizare. Pentru copiii de gradinițe avem un parteneriat cu APPE, în care am distribuit până acum peste 50.000 de exemplare din carticica “De la joc la educație financiară” copiilor din grădinițele din toată țara. Pentru elevii de școală generală am dezvoltat un material ușor, pe înțelesul lor, despre cum se fac și cum se cheltuie banii. Tot pentru ei am pus în mișcare caravana FLIP – singurul muzeu de educație financiară pe roți din România. În el, copiii învață printre altele despre tipurile de cheltuieli ale familiei, despre ce înseamnă să faci alegeri financiare responsabile și despre cum influențează o decizie a lor de a cumpăra ceva un întreg lanț de furnizori într-o afacere. Am ajuns până acum cu FLIP în 15 orașe, de la Constanța la Timișoara, trecând prin Vaslui și Baia Mare. Mai mult de 15.000 de copiii l-au vizitat pe FLIP. Pentru liceeni și studenți avem dezvoltat un material care îi ajută să conștientizeze ce înseamnă gestiunea eficientă a banilor de buzunar, dar și cum pot să facă mai mult cu ce au, înțelegând că e în puterea lor să aleagă pe ce cheltuie banii. Programul cel mai complex este cel pentru adulți, pentru că aici miza crește, la fel și responsabilitatea. Cu ei vorbim despre factorii care influențează viața financiară (de la căsătorie și schimbare de job până la îmbolnăvirea cuiva drag), despre averea personală și fluxul de venituri și cheltuieli, dar și despre obiective de viață și disciplină financiară necesară pentru a le îndeplini. Le dăm idei și sfaturi despre cum să își îmbunătățească relația cu banii și discutăm despre importanța de a fi conștient în mod real despre cum arată bugetul personal. Și le punem la dispoziție diferite instrumente care să îi ajute, cum ar fi ”Jurnalul financiar” – pe care îl pot completa cu creionul în mână – sau platforma scoaladebani.ro unde pot introduce virtual ce bani câștigă și pe ce îi cheltuie. Toate programele noastre sunt susținute de voluntari BCR și sunt extrem de flexibile ca modalitate de livrare, ceea ce înseamnă că putem să le ținem oriunde, de la sucursalele BCR la sediul companiilor, în școli, licee și chiar în cafenele sau alte locuri de întâlnire. De asemenea, tot conținutul educațional este dezvoltat împreună cu un partener extern, Silvia Bogdan (care are o vastă experiență de business și training în spate), tocmai pentru a asigura obiectivitatea curriculei.

– Din experiența acumulată de BCR, care este concluzia în legătură cu nivelul de educație financiară al românilor?

– Cei mai mulți dintre oamenii care participă la cursuri ne spun că nu au avut niciodată o discuție atât de complexă despre ce înseamnă viața financiară. Mulți înțeleg nevoia de a economisi (fără să aibă neapărat un scop anume), un pic mai puțini și reușesc să o facă. Sunt foarte puțini cei care chiar își gândesc viața financiară pe termen mai lung, care își fac planuri și își transformă în bani obiectivele de viață, ca să le poată îndeplini. Ce mi se pare însă un semn foarte bun este interesul din ce în ce mai mare pentru astfel de discuții. Văd conferințe la care sute de oameni plătesc un bilet tocmai pentru a înțelege mai multe, aud oameni la cursuri care povestesc despre filme pe youtube pe această temă și văd miile de oameni care participă la cursurile ”Școala de bani” în fiecare lună. Este destul de evident că suntem foarte la început cu educația financiară, dar cred că avem șanse să recuperăm pentru că din ce în ce mai mulți oameni înțeleg că și principiile de relație cu banii se învață, la fel cum înveți tabla înmuțirii pe care mai apoi o folosești adaptat la situațiile tale zilnice.

– Cum vede BCR procesul de educație financiară în ansamblu în România și care sunt direcțiile pe care societatea românească ar trebui să le urmeze pentru a garanta o cultură financiară minimă la nivelul fiecărui individ?

– Cred că este un prim lucru simplu dar foarte important de la care trebuie să pornim: să nu ne mai uităm cu teamă și cu rușine la banii noștri. În România subiectul bani este unul tabu. Și asta ne face rău. Nu vorbim la școală despre banii de buzunar pe care un copil îi are, nu le spunem câți bani au voie să își ia în excursie, nu le spunem prietenilor deschis că nu ne permitem/nu vrem să cheltuim o anumită sumă pe un obiect. Dacă începem să ne uităm la bani ca la un instrument care ne ajută în ceea ce ne dorim de la viață și începem să vorbim despre ei în mod rațional, cu mai puțină emoție, avem șansa să învățăm să îi gestionăm mai bine.

– Ce investiții a alocat BCR de-a lungul anilor în educația financiară și care sunt planurile de viitor în această direcție?

– Într-o formă sau alta, în BCR facem educație financiară de aproape 10 ani. Acum doi ani însă, în septembrie 2016, am lansat ”Școala de bani” care a făcut ca discuția despre educația financiară să devină una centrală în BCR. Avem 1.000 de voluntari în BCR care țin cursuri de educație financiară, avem aproape 100.000 de oameni care au trecut prin cursurile ”Școlii de bani” și au plecat acasă cu kitul de educație financiară. Anul acesta am făcut încă un pas când am decis să investim într-o campanie de comunicare de masă în care îi invităm pe oameni să participe la cursurile gratuite din sucursalele BCR. ”Școala de bani” devine încet-încet parte din ADN-ul BCR și ce vom face va fi să le oferim românilor acces la cursurile de independență financiară în mod gratuit, permanent și predictibil. Așa cum știi că dacă vrei să înțelegi principii de nutriție mergi la un nutriționist, la fel, când vei dori să înțelegi principiile unei vieți financiare sănătoase vei veni la un curs ”Școala de bani” într-o sucursală BCR.