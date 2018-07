Primele obligatiuni ale Bancii Transilvania listate la Bursa de Valori Bucuresti intra la tranzactionare pe 6 iulie

Banca Transilvania a emis prima emisiune de obligatiuni care a fost admisa la tranzactionare pe Piata Reglementata la vedere a BVB. Obligatiunile vor putea fi tranzactionate incepand cu data de 6 iulie.

Caracteristicile acestei emisiuni sunt prezentate in tabelul de mai jos:

ISIN Data scadenta Maturitate (ani) Valoare nominala (EUR) Valoare totala (EUR) Rata anuala cupon (%) ROTLVADBC023 28 iunie 2028 10 100.000 285.000.000 EURIBOR 6M + 3,75%

Banca Transilvania se claseaza pe pozitia a doua in topul bancilor din Romania, in functie de active.

Banca si-a inceput activitatea in 1994, in Cluj-Napoca. Compania si-a orientat la inceput activitatea spre sectorul IMM si, datorita cererii pietei, in scurt timp aceasta a inceput sa se dedice si domeniului retail. In anul 1997, Banca Transilvania a devenit prima institutie bancara din Romania care a fost cotata la Bursa de Valori Bucuresti. Strategia bancii este sustinuta de actionari puternici, precum: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare si IFC – divizia de investitii a Bancii Mondiale.