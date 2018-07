Indicele Robor la trei luni se menține la 3,39%. Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: ROBOR, aproape de 4%

Indicele Robor la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, se menține la 3,39%, cel mai mare nivel din februarie 2014, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României.

Robor la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.

Totodată, indicele Robor la şase luni a crescut vineri la 3,47% – cel mai mare nivel din 21 martie 2014, când a fost 3,47%.

Aceași tendință de creștere a înregistrat și ROBOR la nouă luni care a ajuns vineri la 3,49%.

Omer Tetik, CEO Banca Transilvania: ROBOR, aproape de 4%

ROBOR-ul va creşte… şi s-ar putea să ajungă aproape de 4%. Astăzi este sub rata de creştere economică, sub creşterea salarială. Dobânda în sine este fie un rezultat fie este un instrument utilizat gestionarea inflaţiei. Ce am dori mai mult: să cumpărăm pâine cu 10% mai scumpă, dar dobânda să fie 1%, sau dobânda să fie 3% ca să putem să cumpărăm mărfuri şi utilităţi la un preţ mai decent, la o inflaţie mai scăzută”, a spus Omer Tetik pentru AGERPRES la deschiderea oficială a şedinţei de tranzacţionare dedicată primei emisiuni de obligaţiuni Banca Transilvania listată la BVB.